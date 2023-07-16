36 Osmanlı padişahından 12'si darbeyle tahtını kaybetti: Harekete geçilmeyen her dakika baştakilerin aleyhine, asilerin ise lehine!

FETÖ'cü darbecilere karşı korumasının 251 vatan evladının canları ve kanları ile vatanı savunmasının üzerinden 7 yıl geçti. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbe ihanetine karşı devlet millet el ele vererek tüm dünyaya örnek olan bir destan yazan Türkiye, aynı inanç ile Türkiye Yüzyılı'nın kahramanlarını andı.
7 yıl önce yaşanan ihanet girişimi akıllara Osmanlı'da yaşanan isyan ve darbe girişimlerini de getirdi. Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Erhan Afyoncu, "Harekete geçilmeyen her dakika baştakilerin aleyhine, asilerin ise lehineydi. Karar vermekte geciken sultanların da sonu tahttan indirilmekti." ifadelerini kullandı.
İşte Afyoncu'nun 16 Temmuz tarihli yazısı:
İsyan ve darbeleri önlemenin en önemli hususlarından biri, isyanı bastıracak olanların tereddüt etmeden hızla karar vermeleridir. Tereddüt ederek karar vermekte geciken sultanlar tahttan indirilmiştir. Osmanlı'nın son büyük zaferlerini kazanan I. Mahmud, isyanlar büyümeden ve toplumsal bir katılım olmadan askeri ayaklanmaları bastırıp tahtını korumuştu
Osmanlı isyanları ve darbelerinin tarihi, Fatih'in ilk hükümdarlığında 1446 yılındaki "Buçuktepe İsyanı" ile başlar ve imparatorluğun son dönemlerine kadar gelir. Neredeyse Fatih Sultan Mehmed'den sonra isyanla yüzleşmeyen Osmanlı padişahı yok gibidir. 36 Osmanlı padişahından 12'si darbeyle tahtını kaybetmiştir.
Patrona ve asiler öldürülüyor.
İsyan ve darbeleri önlemenin en önemli hususlarından biri, isyanı bastıracak olanların hızla karar vermeleri gerektiğiydi.
Özellikle isyan çıktıktan sonra devlet adamlarının isyanı bastırmada geç kalmaları genelde isyanları başarıya ulaştırıyordu.
Uzun tartışmalar ve nasıl hareket edileceğine hemen karar verip asiler üzerine gidilmediğinde, bu bir zafiyet olarak algılanmaktaydı.
Harekete geçilmeyen her dakika baştakilerin aleyhine, asilerin ise lehineydi.
Karar vermekte geciken sultanların da sonu tahttan indirilmekti.
Örneğin, II. Osman, Sultan İbrahim, II. Mustafa, III. Ahmed ve III. Selim, asilerin üzerine hemen gidilmesine izin vermedikleri için tahtı kaybetmişlerdi. Buna karşılık Kanuni ve I. Mahmud örneklerinde olduğu gibi isyan büyümeden ve toplumsal bir katılım olmadan bastırmayı bilen hükümdarlar tahtlarını koruyabilmişlerdir.