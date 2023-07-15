Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı aziz kahraman Ömer Halisdemir'e şehadet emrini verdiği anları anlatırken gözyaşlarını tutamadı





"SEMİH TERZİ'Yİ ARATTIM! DALGA GEÇEREK BURADA UYGUN OLMAYAN İFADELER KULLANDI"

Daha sonra darbecilerden kurtulduğunu ifade eden Aksakallı, "Birliğimizi aradım, nöbetçi amirini. Nöbetçi amiri, kurmay albayların karargahı ele geçirdiklerini ifade etti. Hareket merkezini aradım. Darbeci albay çıktı. 'Ne oluyor' dedim 'Komutanım Genelkurmaydan mesaj geldi, TSK yönetime geldi, görevden alındınız, sizin yerinize Semih Terzi Özel Kuvvetlere atandı' dedi. Semih Terzi'yi arattım. İkaz ettirdim. 'Bu eylemden vazgeç' diye. Dalga geçerek burada uygun olmayan ifadeler kullandı." diye konuştu.







Darbe esnasında Fetullahçı olmadığını bildiği birlik komutanlarıyla temasa geçtiğini dile getiren Aksakallı, "Her dakikası dramatik olan bitmeyen bir gece başlamış oldu." dedi.