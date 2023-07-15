Hesap vakti! Darbe girişimi cezasız kalmadı: 4891 darbeciye hapis cezası verildi

Türkiye'nin kalbinde terör estiren, Gazi Meclis'i bombalayan hain pilotlar, Başkan Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele baskın düzenleyen FETÖ'nün suikast timi, darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü koridorlarında o gece dolaşan üniformalı ve sivil elebaşları, Genelkurmay Başkanlığı'nda darbe girişimini planlayanların oluşturduğu sözde "yurtta sulh konseyi" üyeleri, ihanetin hesabını mahkeme salonlarında verdi.

DAVALARIN TÜMÜ SONUÇLANDIRILDI

Hain kalkışmanın ardından ülke genelinde 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü, 289 dava açıldı. Sanık sayısının çok olması üzerine Sincan Cezaevi Kampüsü içinde özel duruşma salonları oluşturuldu. Genelkurmay çatı, Akıncı, Muhafız Alayı gibi en önemli darbe girişimi davalarının çoğu Ankara'da görüldü.