FETÖ'nün güncel yapılanmasına darbe: Para deposu patlatıldı

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında örgütün güncel yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sorusturmalarda; örgütün son dönemlerde yeniden yapılanma içerisine girdigi ve faaliyetlerine hız verdiği, örgüt yönetici ve üyelerinin sempati ve iltisak boyutunu aşacak sekilde FETÖ'nün amaç edindigi gayeleri benimseyerek hiyerarşik yapıya dâhil oldugu belirlendi.

YENİDEN YAPILANDILAR

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından yapılan binlerce operasyona rağmen örgütü etkin halde tutmaya çalışan üyeleri yeni yöntemler doğrultusunda örgüt faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

FETÖ, örgüt içerisinde yaşanan çöküşü minimum dereceye indirmek için, örgüt kapsamında adli islem gören, yargılanan ve yargılama sürecinde aleyhe beyanlarda bulunmayan, etkin pismanlık hükümlerinden faydalanmayan sahıslardan firar olarak aranan, tahliye olan, olmayan kısacası "Örgüte Sadık" olan "YUSUF" veya "YUSUF AİLELERİ" olarak adlandırdıkları mensuplarına finans desteği sağlamak amacıyla hücre şeklinde para transferleri gerçekleştiriyorlar.