Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.07.2023 05:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.07.2023 05:03
    ABONE OL

    Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    AA
    TBMM kararları Resmi Gazete’de

    Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



    TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

    Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.



    TBMM'NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE'DE
    Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Gözyaşlarını tutamadı
    Haberler Güncel Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
        loading
        SON DAKİKA