Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında Dijital Mecralar ile Çevre komisyonlarının çalışabilmesine ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM kararlarına göre, Dijital Mecralar Komisyonu ile Çevre Komisyonu TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.
Söz konusu kararlar, Genel Kurulun 14 Temmuz'da yapılan 16'ncı birleşiminde alındı.
TBMM'NİN TATİL KARARI RESMİ GAZETE'DE
Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.