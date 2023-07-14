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    • 14.07.2023 12:52
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    Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ele geçirilen PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

    DHA
    PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hale getirdi. Ele geçirilen malzemeler şu şekilde: 3 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 12.7 mm keskin nişancı silahı, 2 adet el bombası, 45 adet el telsizi, 4 adet dolu şarjör, 2 adet termal silah üstü dürbün, 2 adet fotoğraf makinesi, muhtelif malzeme" denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB duyurdu: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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