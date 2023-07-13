CHP'li Tunç Soyer'den tepki çeken adım: Kentsel dönüşüm skandalını ortaya çıkaran birim kapatılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımını ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatma kararı aldı. Karara tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendi personeline operasyon çekiyor." dedi.
TOPLU KONUT SKANDALI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kurucuları arasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar geçtiğimiz haftalarda imalat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.
İzmir'de patlak veren toplu konut skandalı ülke gündemine oturdu.
Sabah gazetesinin haberine göre; Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, resen toplu konutlarda inceleme başlatırken Soyer hatalı imalatın yapıldığı 300 metrekarelik bölümü yıkıp yeniden yapma kararı aldıklarını açıkladı.