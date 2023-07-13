CHP'li Tunç Soyer'den tepki çeken adım: Kentsel dönüşüm skandalını ortaya çıkaran birim kapatılıyor

SOYER OPERASYON ÇEKİYOR

Bu daire başkanlığında çalışan mühendislerin tuttuğu tutanak sonrası Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinin mühürlendiğini ve burayla ilgili eksik beton tartışmasının yaşandığını hatırlatan Hızal, "Bu talep Örnekköy'de yaşanan olaydan sonraki ikinci skandaldır.