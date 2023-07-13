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    • 13.07.2023 09:16
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    CHP'li Tunç Soyer'den tepki çeken adım: Kentsel dönüşüm skandalını ortaya çıkaran birim kapatılıyor

    İzmir'de gerçekleştirilen Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde, eksik demir ve hatalı beton kullanımı ortaya çıkmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, hatalı imalatın yapıldığı 300 metrekarelik bölümü yıkıp yeniden yapma kararı aldıklarını açıkladı. Soyer, öç alma operasyonuna girişirek skandalı ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatma kararı aldı.

    takvim.com.tr
    CHP’li Tunç Soyer’den tepki çeken adım

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesinde eksik demir ve hatalı beton kullanımını ortaya çıkaran Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığını kapatma kararı aldı. Karara tepki gösteren AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal; "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendi personeline operasyon çekiyor." dedi.

    TOPLU KONUT SKANDALI
    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örnekköy'de kurucuları arasında CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu İş İnsanları Yapı Kooperatifine inşa ettirdiği toplu konutlar geçtiğimiz haftalarda imalat sırasında eksik demir ve hatalı beton kullanımı nedeniyle Karşıyaka Belediyesi tarafından mühürlendi.

    İzmir'de patlak veren toplu konut skandalı ülke gündemine oturdu.

    Sabah gazetesinin haberine göre; Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü, resen toplu konutlarda inceleme başlatırken Soyer hatalı imalatın yapıldığı 300 metrekarelik bölümü yıkıp yeniden yapma kararı aldıklarını açıkladı.

        ÖÇ ALMA HAMLESİ
        Durum böyleyken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den skandalı ortaya çıkaran daire başkanlığından öç alırcasına bir hamle geldi.

        AKIL TUTULMASI
        Soyer'in kentsel dönüşüm daire başkanlığını kapatma talebi AK Parti kanadında tepkileri de beraberinde getirdi.

        Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal kararı "akıl tutulması" olarak nitelendirdi.

            SOYER OPERASYON ÇEKİYOR
            Bu daire başkanlığında çalışan mühendislerin tuttuğu tutanak sonrası Örnekköy'deki kentsel dönüşüm projesinin mühürlendiğini ve burayla ilgili eksik beton tartışmasının yaşandığını hatırlatan Hızal, "Bu talep Örnekköy'de yaşanan olaydan sonraki ikinci skandaldır.

            Örnekköy'deki skandalı tespit eden büyükşehir bürokratlarını, mühendislerini istedikleri raporu düzenlemedikleri için tasfiye etme süreci.

            Bir yandan bürokratlarımıza güveniyoruz deyip diğer yandan bu bürokratların bünyesinde çalıştığı daire başkanlığı kapatmak akıl tutulmasıdır.

                Büyükşehir Belediyesi yönetimi kendi personeline operasyon yapıyor. Bunun başka izahı yok" dedi.

                MECLİS'TE OYLANACAK
                Soyer'in meclise sunduğu başkanlık önergesi hukuk komisyonuna sevk edildi. Önümüzdeki günlerde hukuk komisyonundan gelen karar doğrultusunda önerge mecliste oylanacak.

                Kabul edilmesi halinde söz konusu daire başkanlığı kapatılarak başka bir daire başkanlığı çatısı altında şube müdürlüğü olarak hizmet vermeye başlayacak.
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