Düzensiz göçmene ev kiralayana ceza! İstanbul düzensiz göçmenlere kapatıldı!

Milliyet'te yer alan habere göre, Can güvenliği, sağlık, eğitim ve uluslararası ticaretten kaynaklı hak gibi zorunlu hallerin haricinde oturum izninin durdurulduğu mega kentte, 7 Ekim 2022 tarihinde bakanlıkça alınan kararla yabancılara ikamet izinleri ikinci bir karara kadar verilmeyecek. Resmi nüfusunun yaklaşık 8'de birinin (2 milyon 174 bin 766) kendi kütüğüne kayıtlı olduğu İstanbul'da, gayrimenkul edinimiyle vatandaşlık kazanan yabancıların haricinde İl Göç İdaresi'nin bir yıl önceki rakamlarına göre şehirde yaşayan 1 milyon 294 bin 124 yabancı uyruklu insan da nüfusun yüzde 8'ine tekamül ediyor. İstanbul'un yabancı nüfusu içerisinde yine resmi rakamlara göre 535 bin 25 kişiyle Suriyeliler başı çekiyor.