Diyarbakır'da hırsızlara 'Sinerji' operasyonu: 15 tutuklama

Ekipler, ihbar yapılan ev ve iş yerlerin çevresindeki güvenlik ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye aldı. Görüntüleri izleyen polisler, yaptığı planlı çalışmalar sonucunda 15 şüphelinin kimliğini belirledi. 15 şüpheli eş zamanlı olarak 'Sinerji' ismi verilen operasyonla yakalandı.