Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 18 göçmen kaçakçısı yakalandı

Son dakika haberleri... Uluslararası suç örgütlerine yönelik iki farklı ilde düzenlenen operasyonda 18 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Göçmen kaçakçası organizatörlerinin faaliyetlerini tespit eden Kırklareli İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Sınır Birliklerimiz ile koordineli olarak 5 ayrı OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ.