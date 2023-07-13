Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı.
İŞTE GÜNDEMDEKİ KONULAR
Görüşmede NATO zirvesindeki gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuların ele alındığı değerlendiriliyor. İsveç'in NATO üyeliği ve emekli maaşlarına ek zam konuşulacak konular arasında yer alıyor.
Görüşmeden ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.
YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
Küliye'deki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.