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    • 13.07.2023 15:14
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    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı. Görüşmede İsveç'in NATO üyeliğinin yanı sıra, emeklilere seyyanen zam çalışmasının da gündeme geldiği değerlendiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

    takvim.com.tr
    Külliye’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Külliye'de ağırladı.

    İŞTE GÜNDEMDEKİ KONULAR
    Görüşmede NATO zirvesindeki gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuların ele alındığı değerlendiriliyor. İsveç'in NATO üyeliği ve emekli maaşlarına ek zam konuşulacak konular arasında yer alıyor.

    Görüşmeden ilk fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

    YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ
    Küliye'deki görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı yapılan görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

        SON GÖRÜŞME 21 HAZİRAN'A BAHÇELİ'NİN KONUTUNDA GERÇEKLEŞMİŞTİ
        Liderler arasındaki son görüşme 21 Haziran'da Bahçeli'nin konutunda gerçekleşmiş. Görüşme yaklaşık 1 saat sürmüştü.

        Bahçeli partisinin grup toplantısında emekli maaşlarına seyyanen zam yapılması için gerekli adımı partisi adına atacağını belirterek, "Tüm kamu görevlilerimizin maaşlarında, ilk 6 aylık enflasyon farkına ek olarak yılın ikinci yarısı için toplu sözleşmeden kaynaklanan oranla toplam yüzde 17,55'lik zam ve seyyanen net 8 bin 77 liralık artış yapılacaktır. Gönül isterdi ki bu maaş yükselişi daha fazla olsun. Ancak bütçe imkanları bellidir, Türkiye ekonomisinin türbülanstan çıkma sürecinin zorlukları ortadadır. Kamu çalışanlarımızla ilgili gelişmeler böyleyken, sayıları 15,9 milyona ulaşmış emeklilerimize yapılan yüzde 25'lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. MHP olarak açık ve samimi teklifimiz şudur; ilk olarak, memur maaşlarına ilavesi planlanan 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

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        Türk Telekom
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Külliye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırladı
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