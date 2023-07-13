Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.07.2023 14:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.07.2023 14:29
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı

    Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, NATO zirvesinin gerçekleştiği Vilnius hakkında paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, “Litvanya NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı” ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan’dan NATO paylaşımı

    Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirveye ilişkin anıları paylaştı.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

    Litvanya NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı. Zirve'nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı
        loading
        SON DAKİKA