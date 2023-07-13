Son dakika: Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan NATO paylaşımı

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, zirveye ilişkin anıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Litvanya NATO Zirvesi'nden geriye sevgi, muhabbet ve güzel anılar kaldı. Zirve'nin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyor, ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliği güçlendirmeye vesile olmasını temenni ediyorum.