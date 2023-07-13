Son dakika: Mersin'de gece yarısı PKK/KCK operasyonu! 11 şüpheli yakalandı





Bu kapsamda, şüphelilerin örgüt içerisinde Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları ve Akdeniz ilçesinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları belirlendi.

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi.