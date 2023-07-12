Turkuvaz Medya'nın hazırladığı 15 Temmuz sergisi Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı

15 Temmuz 2016 tarihinde Türk milleti, canı pahasına milli iradesine, istiklâline ve istikbaline sahip çıkarak tankların önünde durarak, uçak ve helikopterlerden yağdırılan bomba ve kurşunlara bedenlerini siper ettiler.

Bu kahramanlık destanı, hain kalkışmanın püskürtülmesinde en önemli rolü oynadı.

Bu güne ve sonrasında tutulan demokrasi nöbetine ait belgelerin, fotoğrafların sergileneceği "15 Temmuz Sergisi" Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek.

Fotoğrafta: Altan Elmas (SUR YAPI)

12 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirilen serginin açılış organizasyonuna iş dünyasından önemli isimler, dernekler, yazarlar ve medya mensupları katılım gösterdi.

Fotoğrafta: Aynur Uluğtekin

Çok çeşitli kaynaklardan edinilen fotoğrafların ve Turkuvaz Medya Grubu arşivlerinde bulunan haber ve bilgi içeriklerinin yer alacağı sergi 13 – 16 Temmuz tarihleri arasında 10:00-19:00 saat aralığında ücretsiz bir şekilde gezilebilecek.

15 TEMMUZ SERGİSİ'NE GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15 Temmuz Sergisi'nin sponsorları Halkbank, MNG Holding, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Türkiye Sigorta, Dap Yapı, Kuzey Marmara Otoyolu, Kuzu Grup, Sur Yapı oldu.