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    • 12.07.2023 08:34
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    • 12.07.2023 08:54
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    NATO zirvesinden son gün diplomasi trafiği! Gözler Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde

    Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşen zirvede gözler Türkiye'nin üzerindeydi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın restinin ardından Türkiye'nin taleplerini karşılmaya taahhütü veren İsveç'in, örgüte üyeliği için yol açıldı. Başkan Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile başta olmak üzere yaptığı görüşmeler ve diplomasi trafiği de yakından takip edildi. Zirvenin son gününde diplomasi trafiğinin sürdürecek Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya gelecek. Görüşme öncesi Miçotakis'in olumlu açıklamaları dikkat çekti. Başkan Erdoğan'ın görüşmelerin ardından yapacağı basın toplantısıyla zirveyi tamamlayacak.

    takvim.com.tr
    Gözler Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde

    Litvanya'da gerçekleştirilen zirvenin son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın toplantısı düzenleyecek.

    TARİHİ ZİRVE
    Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi ardından yayımlanan bildiride, Rusya'yla ilişkiler, terörle mücadele ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konularına yer verildi.

    NATO'nun açık kapı politikasına işaret edilen bildiride, tüm ülkelerin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı olduğu belirtildi. Bildiride, "İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Başkan Erdoğan, zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'la baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

        Biden ile görüşmesinde yeni dönemin şifreleri ortaya çıkarken, F-16 başta olmak üzere olumlu adımların atılacağının sinyalleri verildi.

        MİÇOTAKİS İLE GÖRÜŞME
        Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO zirvesine katılan liderler arasında yer alıyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Miçotakis arasında zirve kapsamında bugün görüşme gerçekleştirilecek.

        İLK ADIM MESAJI
        Zirveye katılmadan önce gazetecilere konuşan Miçotakis, yarın Erdoğan ile görüşeceğini söylerken, ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceklerini kaydetti.

            Miçotakis, Türkiye ile aralarında önemli farklılıklar olduğunu belirterek, "Defalarca söylediğim gibi, Türkiye ile sürekli bir gerilim ortamında yaşamaya mahkum değiliz." ifadesini kullandı.

            YOL HARİTASI ÇİZİLEBİLİR
            Miçotakis, söz konusu açıklamasında önemli noktalara temas etti.

            Miçotakis şunları dile getirdi:
            "Çifte seçim zaferimizin ardından yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bizzat görüşme fırsatı bulacağım.

            Güçlü bir halk desteğiyle Yunanistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri yeniden başlatmak için ilk adımı atabileceğimize inanıyorum.

            Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmazlığı çözmek için bir yol haritası üzerinde anlaşabiliriz."

                Yunan Başbakan, son birkaç aydır iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu bir hava oluştuğunun altını çizdi.

                "OLUMLU HAVAYI İLERİYE TAŞIYABİLİRİZ"
                Kiryakos Miçotakis, "Bu olumlu havayı daha da ileriye taşıyabiliriz." ifadesini kullandı.

                Miçotakis, sözlerini şu şekilde tamamladı:
                "İkimizin de yararına olacağı aşikâr olan bazı önemli adımlar atabileceğimizi umuyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum."
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