NATO zirvesinden son gün diplomasi trafiği! Gözler Başkan Erdoğan-Miçotakis görüşmesinde

Litvanya'da gerçekleştirilen zirvenin son gününde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek, devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek, basın toplantısı düzenleyecek.
TARİHİ ZİRVE
Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi ardından yayımlanan bildiride, Rusya'yla ilişkiler, terörle mücadele ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konularına yer verildi.
NATO'nun açık kapı politikasına işaret edilen bildiride, tüm ülkelerin kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkı olduğu belirtildi. Bildiride, "İsveç'i ittifakın tam üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Bu kapsamda NATO Genel Sekreteri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve İsveç Başbakanı arasında varılan anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Başkan Erdoğan, zirve kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere Başbakanı Sunak, Kanada Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı Meloni, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile ikili görüşmeler yaptı. Erdoğan daha sonra ABD Başkanı Joe Biden'la baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirdi.