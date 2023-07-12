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    • 12.07.2023 09:10
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    FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı kararı verildi

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyonlar devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ’nün para kaynağına operasyon!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin Ankara finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; 47 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun FETÖ'nün Ankara finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında, iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, fiziki takipler ve mali analiz raporlarının incelenmesi sonucunda örgüt hiyerarşisi içerisinde "finans sağlama", "himmet toplama", "muhasebe takibi yapma", "kuryelik yapma" ve "örgüt üyelerine yer sağlama" gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

    6 İLDE OPERASYON BAŞLADI

    Şehit Polis Memuru Varol Tosun adı verilen operasyon kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin 6 ilde şüphelilere yönelik gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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    Haberler Güncel FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 47 gözaltı kararı verildi
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