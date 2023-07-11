Vilnius’ta tarihi toplantı! NATO Liderler Zirvesi’nden aile fotoğrafı

Sovyetler Birliği'nden 1990'da ayrılan ilk cumhuriyet olan Litvanya, 2004'te İttifak'a üye oldu. NATO yetkilileri, Ukrayna'nın da Litvanya gibi NATO yolunda ilerlemesine Rusya'nın müdahil olamayacağını sık sık tekrarlıyor. Zirvenin, Rusya sınırına 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta yapılmasının bu bakımdan bir mesaj taşıdığı ifade ediliyor.