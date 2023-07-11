Vilnius'ta tarihi toplantı! NATO Liderler Zirvesi'nden aile fotoğrafı
NATO ülkelerinin liderleri, Rusya sınırına yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bir araya geldi. Finlandiya'nın 31. üye olarak ilk kez katılım gösterdiği zirvede Ukrayna'da askeri durum ve İsveç'in üyeliği ele alındı. Türkiye'nin taleplerinini kabul görmesiyle İsveç'in üyeliği için adımlar atıldı. Zirvenin son gününde; NATO'ya üye ülkeler gelenekselleşen aile fotoğrafını çektirmeyi ihmal etmedi.
11.07.2023 14:58 - Son Güncelleme: 11.07.2023 15:02
Sovyetler Birliği'nden 1990'da ayrılan ilk cumhuriyet olan Litvanya, 2004'te İttifak'a üye oldu. NATO yetkilileri, Ukrayna'nın da Litvanya gibi NATO yolunda ilerlemesine Rusya'nın müdahil olamayacağını sık sık tekrarlıyor. Zirvenin, Rusya sınırına 300 kilometre mesafedeki Vilnius'ta yapılmasının bu bakımdan bir mesaj taşıdığı ifade ediliyor.
Türkiye, İsveç ve NATO'nun üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sevk edeceği, İsveç'in de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik sürecinin canlandırılması konusundaki çabaları destekleyeceği bildirildi.