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    • Güncel
    • 12.07.2023 21:48
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    • 12.07.2023 21:48
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    Fondaş Levent Gültekin'in iddiaları sonrası CHP Genel Merkezi'nden Bay Bay Kemal'e 'kahraman' aklaması

    Fondaş Levent Gültekin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Adaylığımı engelleme şansım yok" dediğini açıklamasının ardından CHP'de çarşı pazar karıştı. CHP Genel Merkezi "İddia edilen diyalog tamamıyla hayal ürünüdür" açıklamasını yapıp Bay Bay Kemal'i 'kahraman' ilan etti.

    CHP Genel Merkez’den Bay Bay Kemal’i aklama seansı

    CHP'deki değişim kavgasının etkileri sürerken fondaş Levent Gültekin'den bomba bir çıkış geldi.



    Bay Bay Kemal'e "Aday olma, bu ülkenin son şansını heba etme" dediğini aktaran Gültekin, Kılıçdaroğlu'ndan "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını iddia etti.

    "Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir!" diyen Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini de sözlerine ekledi.




    "İDDİA EDİLEN DİYALOG TAMAMIYLA HAYAL ÜRÜNÜ"
    Levent Gültekin'in iddialarına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Söz konusu açıklamada "İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur." denildi.



    BAY BAY KEMAL'E 'KAHRAMAN' AKLAMASI
    Bay Bay Kemal'i aklayan CHP Genel Merkezi, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır" açıklamasını yaptı.




    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Yorumcu Levent Gültekin tarafından ifade edilen ve Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile arasında yaşandığı iddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. Cumhuriyet Halk Partisinde makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur. Uçurumun kenarında bir ülkeden, büyük Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kahramanların bugünkü temsilcileri, ülkemizi bugün düştüğü darboğazdan da çıkaracaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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