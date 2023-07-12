Fondaş Levent Gültekin'in iddiaları sonrası CHP Genel Merkezi'nden Bay Bay Kemal'e 'kahraman' aklaması

CHP'deki değişim kavgasının etkileri sürerken fondaş Levent Gültekin'den bomba bir çıkış geldi.





Bay Bay Kemal'e "Aday olma, bu ülkenin son şansını heba etme" dediğini aktaran Gültekin, Kılıçdaroğlu'ndan "Levent benim kendi adaylığımı engelleme şansım yok" cevabını aldığını iddia etti.

"Kemal Bey kazanamayacağını bile bile bu seçimde aday oldu. Bu laf bir yorum değil, bu bir bilgidir!" diyen Gültekin, Kılıçdaroğlu'nun kendisine "Ülke bitti, hiçbirimizin kurtarma şansı yok" dediğini de sözlerine ekledi.









"İDDİA EDİLEN DİYALOG TAMAMIYLA HAYAL ÜRÜNÜ"

Levent Gültekin'in iddialarına CHP Genel Merkezi'nden yanıt gecikmedi. Söz konusu açıklamada "İddia edilen diyalog tümüyle hayal ürünüdür. CHP'de makam ya da adaylıkları dışarıdan belirleyecek bir güç yoktur." denildi.