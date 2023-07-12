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    • 12.07.2023 21:02
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    Başkan Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Arda Güler sohbeti: Çok büyük bir futbolcuymuş

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir görüşme gerçekleştirdi Sanchez, Başkan Erdoğan'a Türkiye'nin AB üyelik sürecine destek vereceklerine dair söz verdi. Öte yandan milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da yapılan toplantıda gündeme geldiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Sanchez Başkan Erdoğan’a söz verdi

    NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecinde destek sözü verdi.

    Sanchez, basın toplantısında yaptığı konuşmada, Erdoğan ile yaptığı görüşmeye de değindi.

    AB KONUSUNDA BAŞKAN EROĞAN'A DESTEK SÖZÜ
    AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Başkan Erdoğan'a söz verdiğini ifade etti.

    "Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını belirtti.

    Sanchez, İspanya'nın AB içinde tek başına karar veremeyeceğini ancak AB dönem başkanlığının verdiği yetkiler dahilinde Türkiye'yi ilgilendiren bu iki konunun gündeme getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

    Sanchez ayrıca, hükümetler arası ikili zirveler yapan Türkiye ve İspanya'nın arasında stratejik ve kapsamlı ortaklık olduğunu vurguladı.

        ARDA GÜLER'DEN KONUŞULDU
        Diğer yandan Sanchez, milli futbolcu Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının da Erdoğan ile yaptığı toplantıda gündeme geldiğini aktardı.

        Basketbol ile daha fazla ilgilendiğini o yüzden Real Madrid'in Türk futbolcuyu transferinden haberi olmadığını söyleyen İspanya Başbakanı, "Öyle gözüküyor ki Real Madrid 18 yaşında bir Türk futbolcu transfer etmiş. Çok büyük bir futbolcuymuş, Real Madrid'de şansının bol olmasını diliyorum." dedi.

        DÜNYA DEVİ 30 MİLYON EURO ÖDEDİ

        Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Arda Güler, Real Madrid'in yolunu tuttu. İspanyol devinde sağ açık olarak oynaması beklenen Arda Güler, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzaladı.

        Real Madrid, Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro + 10 Milyon Euro bonus olacak şekilde bonservis bedeli ödedi.

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