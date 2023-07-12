Başkan Erdoğan ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Arda Güler sohbeti: Çok büyük bir futbolcuymuş

AB KONUSUNDA BAŞKAN EROĞAN'A DESTEK SÖZÜ

AB dönem başkanlığını yıl sonuna kadar yürütecek İspanya'nın Başbakanı Sanchez, bu dönemde, AB'ye üyelik sürecinde Türkiye'yi ilgilendiren konuları gündeme getirmeye çalışacaklarına dair Başkan Erdoğan'a söz verdiğini ifade etti.

"Türkiye'nin kendisini AB'ye daha uzak değil daha yakın hissetmesini sağlamak için bu aylarda (AB dönem başkanlığı) nasıl adımlar atabileceğimizi tam olarak görmeliyiz." diyen Sanchez, Türkiye'nin öncelikli olarak talep ettiği vize serbestliği ve Gümrük Birliği anlaşmasının düzenlenmesi konularına İspanya olarak her zaman pozitif yaklaştıklarını belirtti.