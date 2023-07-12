Ekrem İmamoğlu'nda laf çok iş yok: İstanbul'a yeni bir rezalet daha! Megakenti böcekler sardı...

Megakent İstanbul'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaderine terk ederken yeni bir rezalet daha ortaya çıktı.
Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, Sarıyer'deki pek çok bölgenin; meyveleri, çiçekleri talan eden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper böceğinin işgali altında olduğunu belirtti.
"ŞİMDİ SİZE YENİ MUSİBETİMİZİ ANLATACAĞIM..."
İstanbullu; bahçesine, balkonuna çıkamaz oldu. Kavurucu yaz sıcağında kapısını penceresini sık sıkı kapatıp, "sauna keyfi" (!) yapıyor.