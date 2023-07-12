Ekrem İmamoğlu'nda laf çok iş yok: İstanbul'a yeni bir rezalet daha! Megakenti böcekler sardı...

Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper (Çarkıfelek Hunisi) böceği olduğu ve genellikle avokado ve kivi ithali ile taşındığı biliniyor. Ekrem Bey ile tanıştırmak için fotoğrafını da yayınlıyorum."

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