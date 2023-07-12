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    • 12.07.2023 08:49
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    • 12.07.2023 09:20
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    Ekrem İmamoğlu'nda laf çok iş yok: İstanbul'a yeni bir rezalet daha! Megakenti böcekler sardı...

    Göreve geldiği günden bu yana halka hizmet yerine eziyet eden ve hiçbir proje üretemeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeciliğinde yeni bir rezalet daha ortaya çıktı. Sarıyer'deki pek çok bölge; meyveleri, çiçekleri talan eden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper böceğinin işgali altında kaldı. Öte yandan CHP'li İstanbul Maltepe'de çöp yığınlarından, havanın ısınmasıyla birlikte koku yayılmaya başlamış. Birçok noktada dolu olan konteynerlerin yanlarına bırakılan çöpler, sokaklarda yığınlar oluşturmuştu. İlçede yaşayan vatandaşlar, çevreye kötü kokular yayılmasına neden olan çöplerin toplanmamasına tepki göstermişti. CHP'li İBB ise durumdan şikayet eden vatandaşlara "Bizim işimiz değil" diyerek topu ilçe belediyesine atmıştı. Megakenti böcekler sararken gözler hizmetten yoksun İmamoğlu'na çevrildi. İmamoğlu'nun bu sefer topu kime atacağı merak konusu oldu.

    takvim.com.tr
    İstanbul’a yeni bir rezalet daha!

    Megakent İstanbul'u İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kaderine terk ederken yeni bir rezalet daha ortaya çıktı.

    Sabah Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşe yazısında, Sarıyer'deki pek çok bölgenin; meyveleri, çiçekleri talan eden Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper böceğinin işgali altında olduğunu belirtti.

    "ŞİMDİ SİZE YENİ MUSİBETİMİZİ ANLATACAĞIM..."
    İstanbullu; bahçesine, balkonuna çıkamaz oldu. Kavurucu yaz sıcağında kapısını penceresini sık sıkı kapatıp, "sauna keyfi" (!) yapıyor.

        Şimdi size belediyenin aczi nedeniyle ortaya çıkan yeni musibetimizi tanıtacağım. Böyle beyaz tüyleri olan, çirkin, arsız, çiçekleri, meyveleri hoyratça talan eden bir haşere. Sarıyer'deki pek çok bölge bu böceğin işgali altında.

        Avustralya ve Yeni Zelanda'ya özgü Passionvine Hopper (Çarkıfelek Hunisi) böceği olduğu ve genellikle avokado ve kivi ithali ile taşındığı biliniyor. Ekrem Bey ile tanıştırmak için fotoğrafını da yayınlıyorum."

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        Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu'nda laf çok iş yok: İstanbul'a yeni bir rezalet daha! Megakenti böcekler sardı...
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