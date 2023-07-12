Emine Erdoğan'dan İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü... Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı hatırlattı: Üzüntü duydum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile görüştü.

İSVEÇ'TE KURAN-I KERİM'E YAPILAN SAYGISIZLIK

Emine Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

Emine Eroğan'ın görüşmeye ilişkin paylaşımı şu şekilde:

"NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk.

Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."