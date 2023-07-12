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    Emine Erdoğan'dan İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü... Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı hatırlattı: Üzüntü duydum

    Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü. Emine Erdoğan, "Sayın Ed’e İsveç’te kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. " dedi.

    takvim.com.tr
    Emine Erdoğan o saygısızlığı hatırlattı: Üzüntü duydum

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nde İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile görüştü.

    İSVEÇ'TE KURAN-I KERİM'E YAPILAN SAYGISIZLIK

    Emine Erdoğan, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan dolayı duyduğu üzüntüyü de dile getirdi.

    Emine Eroğan'ın görüşmeye ilişkin paylaşımı şu şekilde:

    "NATO Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Vilnius'ta İsveç Başbakanı'nın eşi Birgitta Ed ile bir araya geldik. Yürütmekte olduğumuz sosyal projeleri değerlendirerek, kültürel iş birliğinin artırılması yönünde görüş paylaşımında bulunduk.

    Sayın Ed'e İsveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yönelik yapılan saygısızlıktan duyduğum üzüntüyü ifade ettim. Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam düşmanlığına yönelik somut adımlar atılması konusunda hemfikir olmaktan memnuniyet duydum."

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    Haberler Güncel Emine Erdoğan'dan İsveç Başbakanı’nın eşi Birgitta Ed ile görüştü... Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı hatırlattı: Üzüntü duydum
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