15 Temmuz gazisi Recep Kara o kara geceyi anlattı: Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular

'ŞEHADET NASİP OLMADI'

Konya Bozkır Devlet Hastanesi hastane müdür yardımcısı olarak görev yapan Recep Kara, ihanet gecesinde yaşananları unutamıyor. Duygularını SABAH'a anlatan Kara, "O gece evden çıkıp Kızılay'a doğru yola çıktım. Çıkarken de abdestimi de almıştım. Yolda yürürken bazı vatandaşlar tekbirler getiriyordu. Ellerinde Türk bayrakları vardı. Tanklar caddelerde dolaşıyordu. Kızılay'da gördüğüm tankın önüne dikilince, 'Çekil yoksu vururuz' dediler. Ben yine de çekilmedim. Önüne tutunmuştum. Beni düşürmek için arada bir frene basıyorlardı.