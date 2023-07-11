15 Temmuz gazisi Recep Kara o kara geceyi anlattı: Elinde Türk bayrağı olan herkesi vurdular
FETÖ'nün sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişimi akşamı milyonlarca kişi vatan savunmasına koştu. O kara gecede Genelkurmay Başkanlığı önünde hainler tarafından kolundan vurularak yaralanan Gazi Recep Kara (39) 7 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamıyor. Darbecilerin içinde bulunduğu tankların önüne defalarca geçen, tanklarla birlikte kilometrelerce sürüklenen Kara, "Ellerinde Türk bayrakları olan herkesi vurdular. Tankların önünde kilometrelerce sürüklendim. Evden abdestimi alıp çıkmıştım ama şehadet bana nasip olmadı. 'Bana neden gittin' diye soranlar oldu. Onlara, 'Vatan için millet için bayrak için ezan için gittim' dedim. Bundan daha önemli bir şey var mı?" dedi.
'BU BİR KALKIŞMA HAREKETİDİR' ÇAĞRISI HAREKETE GEÇİRDİ
Sağlık Bakanlığı personeli olan ve o dönem Ankara Cebeci'de yaşayan Recep Kara, uçak sesleri duyması üzerine ne olduğunu anlamaya çalıştı. Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın 'bu bir kalkışma hareketidir' açıklamasını duyan Kara, abdestini alarak sokağa çıktı.
TANKLA BİRLİKTE 2 KM SÜRÜKLENDİ
Bir süre sokakta yürüyen Kara, darbecilerin komutasındaki tankın önüne geçip gitmemesini istedi. Ancak darbeciler tankı Allahu Ekber diye bağıran Kara'nın üzerine sürdü ve Kara, tutunduğu tankla birlikte 2 kilometre sürüklendi. Daha sonra başka bir tankın namlusuna tutunan Kara, hainler tarafından yine sürüklendi. Daha sonraki tankların üzerine çıkarak gitmelerini engellemeye çalışan Kara, Genelkurmay önünde darbeciler tarafından kolundan vurularak gazi oldu.
'ŞEHADET NASİP OLMADI'
Konya Bozkır Devlet Hastanesi hastane müdür yardımcısı olarak görev yapan Recep Kara, ihanet gecesinde yaşananları unutamıyor. Duygularını SABAH'a anlatan Kara, "O gece evden çıkıp Kızılay'a doğru yola çıktım. Çıkarken de abdestimi de almıştım. Yolda yürürken bazı vatandaşlar tekbirler getiriyordu. Ellerinde Türk bayrakları vardı. Tanklar caddelerde dolaşıyordu. Kızılay'da gördüğüm tankın önüne dikilince, 'Çekil yoksu vururuz' dediler. Ben yine de çekilmedim. Önüne tutunmuştum. Beni düşürmek için arada bir frene basıyorlardı.
Güven Park'tan Yargıtay'ın olduğu yere kadar beni sürükledi. Son bastığında dizim yere gelmişti ve tankın ağırlığı üzerine bindi. Acıyla tankın önüne oturdum. Birkaç vatandaş beni önünden çekince tank devam etti. Sonra bazı tanklarında meclis ek binasına doğru namlularını çevirmiş ateş etme hazırlığında gibiydi. Ben onları öyle görünce hemen önlerine atladım. Tank durunca namlusu kafama vurdu.