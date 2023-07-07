Bitirilmeden açılan Bostancı-Dudullu metrosundan yeni görüntüler| İmamoğlu'nun algı oyunu çöktü! 7 ayda hiçbir ilerleme kaydedilemedi

İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen ilginç diyalog dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metronun nasıl durduğunu sorarken Meral Akşener de şaşırmış gibi davranıp, "Aynı Paris'teki gibi ha" sözlerini sarf ederek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemi sanki ilk defa görmüş gibi göstermeye çalışmıştı.

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