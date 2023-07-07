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    • 07.07.2023 13:22
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    Bitirilmeden açılan Bostancı-Dudullu metrosundan yeni görüntüler| İmamoğlu'nun algı oyunu çöktü! 7 ayda hiçbir ilerleme kaydedilemedi

    CHP'li İstanbul Belediyesi'nde yaşanan toplu ulaşım sorunları vatandaşları canından bezdirdi. Yönetime geldiği günden bu yana adı sık sık skandallarla anılan ve İstanbulluları mağdur eden CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB, ulaşımdaki aksaklıklar nedeniyle mega kente yakışmayan görüntüleri beraberinde getirdi. Bu duruma bitmeyen metro istasyonları da eklendi. Halkı adeta kandıran CHP'li İmamoğlu ve 8'li koalisyonun bileşenleri Bostancı-Dudullu metrosu tam olarak bitmediği halde Ocak ayında bu metronun açılışını yapmıştı. Bu durum seçim öncesi vatandaşı kandırmaya yönelik bir aldatmaca olarak yorumlanmıştı. Bostancı-Dudullu metrosunun Ocak ayından bu yana aradan geçen 7 aylık süreçte hala bitmediği ve eksiklikler olduğuna dair ortaya çıkan görüntüler CHP'nin ve İmamoğlu'nun algı oyununu gözler önüne serdi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’nun algı oyunu çöktü!

    CHP'li belediyeler seçildikleri günden bu yana hizmetten altyapıya kadar birçok konuda sınıfta kaldı. CHP'nin belediyecilik anlayışını gözler önüne seren en büyük örnek ise CHP'li İstanbul Belediyesi'nde yaşanan toplu ulaşım sorunları. Ulaşım, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetime geldiğinden beri İstanbullular için artık sorun haline geldi.

    Ulaşım konusunda başarısız kalan İmamoğlu ve CHP yönetimi çareyi bitmeyen metro istasyonlarının açılışını yaparak, halkı aldatmakta buldu.

    Seçimlerden önce Ocak ayında 8'li koalisyonun bileşenleri ile açılan Bostancı-Dudullu metro hattı bu duruma en büyük örnek oldu.

    Bostancı-Dudullu metrosunun tam olarak bitmediği, birçok durağında ciddi eksiklikler olduğu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek tarafından aktarıldı.

    6 Ocak 2023'te seçim önces İBB tarafından yolcuların hizmetine açılan metro istastonunun o dönemde de yürüyen merdivenleri çalışmıyordu. Bu durum aradan geçen 7 aylık süreçte değişmedi. Metro istasyonu hala inşaat halinde.

    Ayşekadın ve Mehmet Ali Paşa metro duraklarından paylaşılan görüntüler İBB'nin aradan geçen süre zarfında pek bir yol katedemediğini gösterdi.

    İBB, Anadolu Yakası'nın 3. metro hattı olan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı'nın tamamının inşa edildiği iddia edilmişti.

    %30'LUK KISMI BİTİREMEDİLER

    Yapımına Şubat 2016'da AK Parti İBB tarafından başlanan hattın yüzde 70'lik kısmı Temmuz 2019'a kadar bitirildi. Kalan %30'luk bölümünü 4 yılda tamamlayamayan İmamoğlu'nun açılış şovu yapması tepki çekmişti.

        İBB iştiraklerinden olan Metro İstanbul'un internet sitesinde M8 metro hattının istasyonlarının tamamen inşa edildiğine dair yalan ifade de dikkat çekti.

        Aradan geçen 7 ay gibi bir sürede Söz konusu metro hattının bazı duraklarında giriş-çıkışların hala kapalı, birçok asansörün kullanılamadığı ve inşaat halinde olması CHP'li İBB'nin iş bilmez belediyecilik anlayışını ortaya çıkardı.

        İMAMOĞLU'NDAN AÇILIŞ ŞOVU

        Ocak ayında yapılan açılış töreninde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu da eşlik etmişti.

        İstanbul'da Dudullu-Bostancı Metro hattının açılışına katılan Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen ilginç diyalog dikkat çekmişti. Kılıçdaroğlu, sürücüsüz metronun nasıl durduğunu sorarken Meral Akşener de şaşırmış gibi davranıp, "Aynı Paris'teki gibi ha" sözlerini sarf ederek, Türkiye'de yıllardır var olan sistemi sanki ilk defa görmüş gibi göstermeye çalışmıştı.

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        Haberler Güncel Bitirilmeden açılan Bostancı-Dudullu metrosundan yeni görüntüler| İmamoğlu'nun algı oyunu çöktü! 7 ayda hiçbir ilerleme kaydedilemedi
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