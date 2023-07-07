Bitirilmeden açılan Bostancı-Dudullu metrosundan yeni görüntüler| İmamoğlu'nun algı oyunu çöktü! 7 ayda hiçbir ilerleme kaydedilemedi

CHP'li belediyeler seçildikleri günden bu yana hizmetten altyapıya kadar birçok konuda sınıfta kaldı. CHP'nin belediyecilik anlayışını gözler önüne seren en büyük örnek ise CHP'li İstanbul Belediyesi'nde yaşanan toplu ulaşım sorunları. Ulaşım, CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetime geldiğinden beri İstanbullular için artık sorun haline geldi.
Ulaşım konusunda başarısız kalan İmamoğlu ve CHP yönetimi çareyi bitmeyen metro istasyonlarının açılışını yaparak, halkı aldatmakta buldu.
Seçimlerden önce Ocak ayında 8'li koalisyonun bileşenleri ile açılan Bostancı-Dudullu metro hattı bu duruma en büyük örnek oldu.
Bostancı-Dudullu metrosunun tam olarak bitmediği, birçok durağında ciddi eksiklikler olduğu A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek tarafından aktarıldı.
6 Ocak 2023'te seçim önces İBB tarafından yolcuların hizmetine açılan metro istastonunun o dönemde de yürüyen merdivenleri çalışmıyordu. Bu durum aradan geçen 7 aylık süreçte değişmedi. Metro istasyonu hala inşaat halinde.
Ayşekadın ve Mehmet Ali Paşa metro duraklarından paylaşılan görüntüler İBB'nin aradan geçen süre zarfında pek bir yol katedemediğini gösterdi.
İBB, Anadolu Yakası'nın 3. metro hattı olan M8 Bostancı-Dudullu-Parseller Metro Hattı'nın tamamının inşa edildiği iddia edilmişti.
%30'LUK KISMI BİTİREMEDİLER
Yapımına Şubat 2016'da AK Parti İBB tarafından başlanan hattın yüzde 70'lik kısmı Temmuz 2019'a kadar bitirildi. Kalan %30'luk bölümünü 4 yılda tamamlayamayan İmamoğlu'nun açılış şovu yapması tepki çekmişti.