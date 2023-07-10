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SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı

SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
10.07.2023 22:46

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında görüştü. Başkan Erdoğan, 3'lü zirvenin ardından Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. Başkan Erdoğan'ın iki görüşmesi de basına kapalı gerçekleştirildi. Üst düzey Türk yetkili, Vilnius'taki üçlü toplantıda Türkiye'nin, yaptırımların kaldırılması ve vize serbestisi dahil AB sürecine ilişkin tam destek aldığını bildirdi. 3'lü zirve sonrası konuşan Stoltenberg, "Erdoğan, İsveç kararını Meclis'e götürecek" dedi.

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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki temaslarına NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile başladı.

LİTVANYA'DA ÜÇLÜ GÖRÜŞME

Erdoğan, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'la üçlü görüşme gerçekleştirdi.

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE AKTİF DESTEK

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Vilnius'taki üçlü görüşmesinde, İsveç'in terör örgütü YPG/PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğini yinelediği bildirildi. Görüşmede ayrıca, İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği kaydedildi. Üçlü zirvede, müttefikler arasında savunma ticaret ve yatırımlarında yaptırım olmaması ve engellerin kaldırılmasına yönelik çalışmakta mutabık kalındı.

İSVEÇ'İN NATO'YA KATILIMI TBMM'YE SEVK EDİLECEK

Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya Katılım Protokollerini TBMM'ye sevk edeceği ve onaylanması için yakın işbirliği içinde olacağı bildirildi.

STOLTENBERG'DEN ZİRVE SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yapıyor.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Litvanya'daki üçlü zirve sonrası yaptığı açıklamada Türkiye, İsveç ve NATO'nun mutabakta vardığını bildirdi.

Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Erdoğan İsveç kararını Meclis'e götürecek.

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