Tahıl Koridorunda rekor sayı:1000'inci gemi “Lady Marel” İstanbul'da





Antlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından kalkan gemilerin sayısı 1000 geçti. Ukrayna limanlarından kalkan ve İstanbul'a ulaşan 1000. Gemi panama bandıralı "Lady Marel" isimli gemi oldu. Gemi İstanbul Kilyos açıklarında havadan görüntülendi. Geminin içerisinin tamimiyle dolu olduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Fransa'ya doğru yola çıkan geminin içerisinde 22 bin ton ayçiçeği bulunuyor.