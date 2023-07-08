Tahıl Koridorunda rekor sayı:1000'inci gemi “Lady Marel” İstanbul'da

Antlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından kalkan gemilerin sayısı 1000 geçti. Ukrayna limanlarından kalkan ve İstanbul'a ulaşan 1000. Gemi panama bandıralı "Lady Marel" isimli gemi oldu. Gemi İstanbul Kilyos açıklarında havadan görüntülendi. Geminin içerisinin tamimiyle dolu olduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Fransa'ya doğru yola çıkan geminin içerisinde 22 bin ton ayçiçeği bulunuyor.
Tahıl Koridoru Antlaşması 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da imzalandı.
Anlaşma İstanbul'da BM ile koordineli olarak kurulan müşterek koordinasyon merkezinden takip edildi. İlk gemi 1 Ağustos 2022 tarihinde yola çıkan "Razoni" isimli gemi oldu.