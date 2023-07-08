Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.07.2023 14:07
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2023 18:45
    ABONE OL

    Sosyal medyadaki "namaz kılma" videosu nedeniyle gözaltına alınan güvenlik görevlisi serbest bırakıldı

    Son dakika haberleri... Sosyal medya skandal bir görüntüyle sallandı. Üzerinde güvenlik görevlisi kıyafeti olan bir şahıs namazla alay etti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan bu skandal videoya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında görüntüyü çeken şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına alınan şüpheli, nöbetçi hakimlikteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Namazla dalga geçti! Gözaltına alındı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir kişinin namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve sosyal medya platformunda yayınlanan videoyu inceledi.

    Savcılık, video içeriğiyle ilgili "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.

    SKANDAL GÖRÜNTÜLERİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ
    Şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması yönünde emniyet birimlerine gerekli yazıların yazıldı.

    ADRESİ BELİRLENDİ
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada görüntüyü çeken şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya platformunda yayınlanan güvenlik görevlisi kıyafeti bulunan bir şahsın namaz kılma görüntüsü içerisinde kayda aldığı ve yayınladığı video içeriği ile ilgili olarak TCK nun 216. Maddesinde düzenlenen Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik veya Aşağılama Suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatılmış ve şüphelinin tespiti ile gözaltına alınması yönünde emniyete müzekkere yazılmıştır" denildi.

    SERBEST BIRAKILDI
    Gözaltına alınan şüpheli D.Y. işlemleri için emniyete götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan D.Y'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Sağlık kontrolünden geçirildikten ve adliyeye götürüldükten sonra soruşturma savcılığına çıkarılan zanlı, buradaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

    İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu tamamlanan şüphelinin, serbest bırakılmasına karar verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Kızılay siyasi çıkar hesabıyla yıpratılmamalı
    Haberler Güncel Sosyal medyadaki "namaz kılma" videosu nedeniyle gözaltına alınan güvenlik görevlisi serbest bırakıldı
        loading
        SON DAKİKA