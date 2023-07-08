Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 08.07.2023 18:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2023 18:14
    ABONE OL

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "Etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi"

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek" dedi.

    takvim.com.tr
    2 turuncu terörist cehenneme!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunu açıkladı. Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek" dedi.




    İşte Ali Yerlikaya'nın sosyal medydadan yaptığı açıklama:

    4 TEMMUZ'DA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN 2 TERÖRİSTİN TURUNCU KATEGORİDE OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

    Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

    Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

        Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki; terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek

        YERLİKAYA 4 TEMMUZ'DA DUYURMUŞTU
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak Bestler-Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Hain teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir askerin şehit edilmesi, bir askerin de yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

        '2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, ŞEHİDİMİZİN KANI YERDE KALMADI! Van Jandarma Asayiş Kolordumuzca; Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığımızın emir ve komutasında Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarımızca BESTLER-DERELER bölgesinde ATAK ve J-SİHA desteğinde icra edilen operasyonda 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ!Teröristlerin 7 Haziran'da Siirt-Pervari Doğanköy kırsalında bir jandarmamızın şehit edilmesi, bir jandarmamızın da yaralanması eylemlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

        OPERASYONU GERÇEKLEŞTİREN KAHRAMAN JANDARMAMIZI TEBRİK EDİYORUM! Bu Aziz Millet sizlerle gurur duyuyor.TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!'

        65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRDİ
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziran ayında 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

            Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanlarımız terörle mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz ay teröre karşı 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.

            Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı. Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Arkadaşları Özkan Uğur’u anlattı
            Haberler Güncel İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: "Etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğu tespit edildi"
                loading
                SON DAKİKA