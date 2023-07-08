Depremzedelere yeni destek paketi 'Yerinde Dönüşüm' projesinde detaylar belli oldu! 500 bin TL hibe...

Hükümet, asrın felaketinin ardından deprem bölgesinde yıkılan evini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaş için yeni destek paketi hazırladı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm" projesinin detaylarını açıkladı.
KONUT İÇİN 500 BİN TL, İŞ YERİ İÇİN İSE 250 BİN TL HİBE
'Yerinde Dönüşüm Projesi'yle kendi evini yerinde inşa edecek afetzedelere, konutlar için 500 bin TL, işyerleri için de 250 bin TL hibe verilecek. Buna ek olarak, evini yaptıracaklara konut büyüklüklerine göre 500 bin ile 800 bin TL, işyerlerini yaptıracaklara da 250 bin ile 500 bin TL arasında 2 yıl ödemesiz, faizsiz, 10 yıl vadeyle kredi kullanma imkânı da sağlanacak.
İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısı ile Yerinde Dönüşüm Projesi'ni tanıtan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, afetzedelerin mali yükünü büyük oranda hafifletecek tarihi projenin ruhsattan iskâna kadar tamamen bakanlık denetiminde işleyeceğine dikkat çekti.