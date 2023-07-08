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    • 08.07.2023 10:09
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    • 08.07.2023 10:50
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    Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde avladı! Zana Govend kod adlı PKK'lı terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. Haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristin kimliği tespit edildi. Öldürülen teröristin Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    Mehmetçik’ten hain avı!

    Mehmet Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha indirdi.

    Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

    Mehmetçik'ten hain avı!

    TİHA'LARLA OPERASYON YAPILDI
    Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.

    Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.

    ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN ZAFER AKGÜN OLDUĞU TESPİT EDİLDİ
    Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde avladı! Zana Govend kod adlı PKK'lı terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi
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