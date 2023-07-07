Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Yerinde Dönüşüm Projesi" kapsamında deprem bölgesinde kendi yapısını yerinde inşa edecek afetzedelere, konutlar için 500 bin lira, iş yerleri için 250 bin lira hibe verileceğini bildirdi.
Özhaseki, İller Bankası Macunköy Tesisleri'nde düzenlenen Yerinde Dönüşüm Projesi tanıtım toplantısında, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmalarına ilişkin hayata geçirilecek yeni uygulamaların detaylarını açıkladı.
Depremin ardından hasar gören konutların yıkımlarının hızla devam ettiğine işaret eden Özhaseki, "Şu anda ihalesi yapılmış konut sayısı 180 bin civarında. Bunların birçoğu başladı. Kimisinin kaba inşaatları bitti ve ekim, kasım, aralık ayları gibi onların yavaş yavaş teslimatlarına geçeceğiz." dedi.
Bölgede yaptıkları görüşmelerde, vatandaşların şehirlerini ve hatıralarını terk etmek istemediklerini dile getirdiğini aktaran Özhaseki, "Bizler birtakım prensipler ışığında buralarda yeniden yapılaşmayı, sağlam zeminlerde başlatmak zorundayız. Eğer biz yerinde dönüşümü sağlayabilirsek, şehirlerimizde hayat yeniden canlanacak, iç dinamikler harekete geçecek, o güzelim şehirlerimiz yeniden ayağa kalkarak, geçmişte olduğu gibi şaşaalı günlerine yeniden dönecek." ifadelerini kullandı.
KONUTLAR İÇİN 500 BİN LİRA, İŞ YERLERİ İÇİN 250 BİN LİRA HİBE VERİLECEK
Özhaseki, konutların yapımında "fay kırıklarının ve hatlarının bulunduğu yerler, zeminde sıvılaşma olan yerler, dere yataklarında asla yapılaşma olmaması ve mimarlık mühendislik hizmetlerinde sıfır tolerans uygulanmasına" ilişkin 4 kırmızı çizgilerinin bulunduğunu söyledi.
Yerinde dönüşümle ilgili inşaat maliyetlerini de hesaplayarak kredi ve hibe bölümleri geliştirdiklerini belirten Özhaseki, projeye ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Özellikle vatandaşlarımız bir araya gelerek gerek tek katlı gerekse birden fazla katlı konutlar yapmak istediklerinde ki yarıdan bir fazlasının bir araya gelmesiyle buna izin vereceğiz. Ortak bir hesap açıp, bu hesapta konutlar için hibe olarak 500 bin lira, dükkanlar için 250 bin lira nakdi yardımda bulunacağız. Yine afetzede vatandaşlarımızın konutlarının büyüklüğüne göre 500 bin lira ile 800 bin lira arasında kredi verilecek.
Dükkanlar için de 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi vermeye devam edeceğiz. Yani brüt 100 metrekarelik bir ev için 500 bin lira hibe, 500 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metrekareye kadar olan bir büyüklükte konut sahibi, evlerini yapmak isterse yerinde dönüşüm için 500 bin lira hibe, 700 bin lira kredi vereceğiz. Eğer 150 metreden büyükse evi 500 bin lira yine hibe verilecek, 800 bin lira da kredi vereceğiz. Dükkan ve iş yerleri için hibenin dışında, dükkanın büyüklüğüne göre 250 bin lira ile 500 bin lira arasında kredi kullanılabilecek. Bir taraftan hibe vereceğiz, bir taraftan kredi vereceğiz ki bir an önce oradaki konutlar yapılsın."
KREDİLER 2 YIL ÖDEMESİZ, TOPLAMDA 10 YIL VADELİ VE FAİZSİZ OLACAK
Kredilerin özelliklerine ilişkin de bilgi veren Özhaseki, "Krediler 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olacak." dedi.
Bu paraları "hak ediş" karşılığı vereceklerini anlatan Özhaseki, "İş başlayacak, devam edecek. Biz arkasından hibe ve kredi olarak düşündüğümüz rakamları vermeye devam edeceğiz. Bazen Anadolu'da kendi evini tüzel kişilik, limited, anonim şirket üzerine yaptırıp bir taraftan hem evi hem de dükkanı yıkılmış olan insanlar oluyor. AFAD tarafında tabii ki bunlarla ilgili hak sahipliği ayrı ama biz kentsel dönüşüm bölümümüzden bunları da karşılayacağız. O konutları yıkılan şirket sahiplerini de hak sahibi etmeye devam edeceğiz. Onları da mağdur etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.
Özhaseki, şunları kaydetti:
"Gerek il merkezlerinde yani Hatay'da, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da gerekse depremin en çok hasar verdiği İskenderun, Kırıkhan, Defne, Samandağ, Pazarcık, Gölbaşı, Onikişubat gibi ilçelerimizde, tam 22 yerde imar ofisleri kuruyoruz. Yapım ve Dönüşüm Ofisi olarak adlandırdığımız bu ofislerde görevli arkadaşlarımız bulunduğu gibi aynı zamanda o ilde eğer büyükşehir varsa büyükşehrin imar dairesi başkanlığı, ilçe belediyeleri görev alacak. Yani 'biz yaptık oldu yetki bizde, bundan sonra kimse karışamaz' gibi bir mantıkla değil. Oradaki arkadaşlarımızla birlikte hareket etmeye devam edeceğiz."