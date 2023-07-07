HER TÜRLÜ HARÇTAN MUAF OLUNACAK

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Özhaseki, kredinin nasıl kullandırılacağına ilişkin soru üzerine, "Vatandaş burada her türlü harçtan muaf olacak. Eğer bir binada birkaç kişi varsa, mesela 5 katlı bir binada 10 kişi oturuyorsa, evleri yıkılmışsa onlar kendi aralarında anlaştıklarında bir müteahhitlik grubuna muvafakat verecek. Muvafakat verilen kişiyi muhatap alıp, daha sonrasında inşaat yapıldıkça kredi ve hibe miktarını ödemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Özhaseki, ödemelerin bölümler halinde, iş yapıldıkça verileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ortak hesaba vereceğiz parayı. Ola ki bina içerisinde bir kişi itiraz etti ve katılmadı, iki kişi 'ben istemiyorum' dedi. Diğer insanları bekletmeye de hakkı yok onun. Yani bir binada 20-25 kişi varken bir kişinin itiraz etmesiyle onu durduramayız. O zaman o kişinin de muvafakatı var gibi kabul edip ortak hesabı onun adına da yatıracağız. İnşaat bitene kadar biz bu miktarı kullandıracağız. Sonrasında ise kredi miktarını senetlere bölüp kendilerinden alacağız. 2 sene ödemesiz, 10 yıl vadeli olacak ve faiz de olmayacak. Bunu biz Maliye Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Bey'in başkanlığında yapılan toplantılarda netleştirdik. Bunun teknik çalışmaları devam ediyor, nasıl ödeneceği, nereden hususu biraz da devletin işi. Vatandaş rahat olsun, devlet bu tür hibeler ve kredilerle kendi evini yapıp oturabilmelerini istiyor."

Bir taraftan rezerv alanlardaki inşaatların devam ettiğinin de altını çizen Özhaseki, "Bulabildiğimiz her yerde bunu devam ettireceğiz zaten. Ama ilk etapta o rezerv alanda yaptığımız konutları bir taraftan yapı yasağı getirdiğimiz yerlerdeki vatandaşlara vermek daha doğru olacak." diye konuştu.

Rezerv alanlarla ilgili daha önceki uygulamada yapılan işin yarısının hibe edilmesi, yarısının da kredi şeklinde dönüşümü olduğunu anımsatan Özhaseki, "Burada da hemen hemen aynı prensibi belirliyoruz. 100 metrekarelik evin bugünkü piyasa şartlarında yapılabileceği fiyatı çıkardık. Onun yarısını kredi olarak yarısını da hibe olarak vermeye devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

YENİ YASAL DÜZENLEMELER GÜNDEMDE

Bölgede nitelikli eleman sorunu yaşandığına ilişkin soru üzerine de Özhaseki, 75 ilden o illere iş konusunda büyük rağbet olduğunu söyledi.

Özhaseki, önümüzdeki günlerde dönüşümle ilgili yeni yasal düzenlemelerin yapılacağını belirterek, "Belki de daha sert, güvenlikçi tedbirler ortaya çıkacak. İnşallah önümüzdeki günlerde herhangi bir sıkıntı olmasın, canlarımız yanmasın diye de alacağımız tedbirleri açıklamaya devam edeceğiz." dedi.