Mansur Yavaş zulmü devam ediyor: İşçilere bayramı zehir etti! | AK Parti'den tepki "CHP demek zulüm demek"
31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde "EYT'yi çözeceğim" vaadinde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT sorununu çözmesinin ardından adeta sözünü yuttu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Mansur Yavaş işçilere bayramı zehir etti. İşten çıkartma, sürgün, mobbing ve tehdit iddialarına şimdi de 500 EYT'li çalışanın kıdem tazminatı mücadelesi eklendi. Emekli oldukları halde tazminatlarını alamayan işçiler isyan ederken, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da bu adaletsizliğe tepki göstererek "CHP demek zulüm demek." dedi. İşte detaylar...
31 Mart Yerel Seçimlerinden önce hiçbir işçinin ekmeği ile oynanmayacağına söz veren, "Her işçi benim ailemin bir parçasıdır" diyerek işçilere hoş görünmeye çalışan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği ilk günden itibaren binlerce işçiye mobing ve baskı uygulayarak ya ekmeklerinden etti ya da zorla sendika değişikliği yaptırdı.
Yavaş, kendi döneminden önce işe giren işçilerinde haklarını da gasp etmeye çalıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 25 yıllık EYT sorununu çözmesiyle milyonlarca mağdur emeklilik hakkı kazanırken, ABB'nin başına gelmeden önce "EYT'yi ben çözeceğim" diyerek mağdurlara söz veren Yavaş'ın, EYT'den dolayı emeklilik hakkı kazanan 500'e yakın çalışanın hakkını aylardır vermediği gün yüzüne çıktmıştı.
MANSUR YAVAŞ'A TEPKİ YAĞDI
EYT'den emeklilik hakkı kazanan 500 personelin kıdem tazminatını 3 aydır ödemeyen, Halk Ekmek Fabrikası'ndan 30 işçiyi haksız tutanaklarla işten çıkaran, EGO'dan 24 personeli sürgün eden, Çamlıdere'de ANFA bünyesinde çalışan güvenlik görevlilerini Millet İttifakı'na oy vermeleri için tehdit eden, sırf AK Partili olduğu için bir belediye çalışanını Evren'den Polatlı'ya sürgün eden Yavaş'a tepki yağdı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mansur Yavaş'ın bayramı işçiye zehir ettiğini vurguladı..
CHP'li Yavaş'ın "Ekmekle oynayan namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır" dediğini aktaran Hakan Han Özcan, "Sabah erken kalkıp gece saatlerine kadar hizmet eden şoförü ben niye çıkarayım, niye ekmeği ile oynayayım. Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" şeklinde açıklamaları olan Yavaş'ın EGO'dan 24 kişiyi de sürgün ettiğini açıkladı. Başkan Yavaş'ın aynı şekilde "Akşam evine ekmek götüren oradaki çocukları okutan, büyüten bir aile babası ve o çocukların gözünde de dünyanın en kahraman insanı babadır. Ben o babayı evine işten çıkartın diye gönderemem. İnsan olan bunu yapmaz" şeklindeki bir konuşmasını hatırlatan Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 500 EYT'li çalışanın maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almasına rağmen hala kıdem tazminatını alamadıklarını vurguladı.
Yavaş'ın "Hiç biriniz korkmayın sizler benim mesai arkadaşımsınız. Yalana, dolana inanmayın. Ne olursa olsun işinizde çalışmaya devam edeceksiniz" şeklinde bir algı oluşturmasına rağmen, bir ABB çalışanının salt AK Partili olduğu gerekçesiyle Evren'den Polatlı'ya sürgün edildiğini anlattı..