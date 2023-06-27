Mansur Yavaş zulmü devam ediyor: İşçilere bayramı zehir etti! | AK Parti'den tepki "CHP demek zulüm demek"

CHP'li Yavaş'ın "Ekmekle oynayan namussuzdur, şerefsizdir, alçaktır" dediğini aktaran Hakan Han Özcan, "Sabah erken kalkıp gece saatlerine kadar hizmet eden şoförü ben niye çıkarayım, niye ekmeği ile oynayayım. Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" şeklinde açıklamaları olan Yavaş'ın EGO'dan 24 kişiyi de sürgün ettiğini açıkladı. Başkan Yavaş'ın aynı şekilde "Akşam evine ekmek götüren oradaki çocukları okutan, büyüten bir aile babası ve o çocukların gözünde de dünyanın en kahraman insanı babadır. Ben o babayı evine işten çıkartın diye gönderemem. İnsan olan bunu yapmaz" şeklindeki bir konuşmasını hatırlatan Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 500 EYT'li çalışanın maaşlarını ve bayram ikramiyelerini almasına rağmen hala kıdem tazminatını alamadıklarını vurguladı.