Başkan Erdoğan'dan teşekkür ziyareti: İlk durakları Bayburt ve Gümüşhane

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferinin ardından teşekkür turlarına başlıyor.
"En çok oy aldığımız illerimizi ilk ziyaret edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 28 Mayıs seçiminde en yüksek oy oranına ulaştığı Bayburt ve Gümüşhane'yi bu hafta sonu ziyaret edeceğini açıklamıştı.
ÖNCE BAYBURT SONRA GÜMÜŞHANE
İlk olarak bugün saat 14.00'te Bayburt'ta vatandaşlarla buluşacak Başkan Erdoğan, ardından saat 17.00'de de Gümüşhane'yi ziyaret edecek.
BAYBURT ZİRVEYİ KAPTIRMADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Bayburt yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Yüzde 82 ile bize güvendi. Sözümüzü tutacağız ve Bayburt'u ziyaret edeceğiz" demişti.
Bayburt'un ardından gelen ve Başkan Erdoğan'a en çok oyu veren ikinci il olan Gümüşhane de ziyaret edilecek.
GÜMÜŞHANE'DE BAŞKAN ERDOĞAN'IN OY ORANI
Gümüşhane ise yüzde 78,54 ile "Recep Tayyip Erdoğan" demişti.