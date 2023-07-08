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    • 08.07.2023 12:22
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    Başkan Erdoğan'dan teşekkür ziyareti: İlk durakları Bayburt ve Gümüşhane

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna başlıyor. Erdoğan bu kapsamda en çok oy aldığı iki il olan Bayburt ve Gümüşhane'ye bugün teşekkür ziyareti yapacak.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan teşekkür turu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferinin ardından teşekkür turlarına başlıyor.

    "En çok oy aldığımız illerimizi ilk ziyaret edeceğiz" diyen Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 28 Mayıs seçiminde en yüksek oy oranına ulaştığı Bayburt ve Gümüşhane'yi bu hafta sonu ziyaret edeceğini açıklamıştı.

    ÖNCE BAYBURT SONRA GÜMÜŞHANE
    İlk olarak bugün saat 14.00'te Bayburt'ta vatandaşlarla buluşacak Başkan Erdoğan, ardından saat 17.00'de de Gümüşhane'yi ziyaret edecek.

    BAYBURT ZİRVEYİ KAPTIRMADI
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Bayburt yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Yüzde 82 ile bize güvendi. Sözümüzü tutacağız ve Bayburt'u ziyaret edeceğiz" demişti.

    Bayburt'un ardından gelen ve Başkan Erdoğan'a en çok oyu veren ikinci il olan Gümüşhane de ziyaret edilecek.

    GÜMÜŞHANE'DE BAŞKAN ERDOĞAN'IN OY ORANI
    Gümüşhane ise yüzde 78,54 ile "Recep Tayyip Erdoğan" demişti.

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