Terör örgütü PKK'nın finans kaynağına darbe! 43 milyar TL yasa dışı gelir elde etmesi engellendi

Terör örgütü PKK'nın para kaynağına ağır bir darve vuruldu.

43 MİLYAR TL YASA DIŞI GELİRİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Diyarbakır ve Bingöl İl Jandarma Komutanlıkları tarafından Lice ve Genç kırsalında gerçekleştirilen Narko-Terör operasyonlarıyla PKK'nın 43 Milyar TL yasa dışı gelir elde etmesinin önüne geçti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarına ilişkin paylaşım yaptı.