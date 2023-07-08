Başkan Erdoğan'dan Bayburt'ta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferinin ardından teşekkür turlarına başladı. Başkan Erdoğan en çok oy aldığı iki ilden biri olan Bayburt'ta önemli açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYBURT'TA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Sevgili Bayburtlular sizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.
O güzel Bayburt türküsünde ne diyor. Benim Bayburtlu kardeşlerim emsali yoktur. Gönül yüceliğinde sizlerin emsali bulunmaz. Bayburt, dünyada eşi benzeri olmadığını 28 Mayıs'ta bir kez daha gösterdi. 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Aşkınız, sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bayburt Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktı. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde sizlerden Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.
Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah.