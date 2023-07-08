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    • 08.07.2023 17:06
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    Başkan Erdoğan'dan Bayburt'ta önemli açıklamalar

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oy aldığı illeri ziyaret turuna başladı. Başkan Erdoğan en çok oy aldığı iki ilden biri olan Bayburt'taki toplu açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Meydanda 40 bin kişi bulunduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Tarım ve ormanda Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. 7 farklı alanda 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz." dedi. Emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik. Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz." ifadelerini kullandı. Erdoğan, Putin ile Ağustos ayında görüşeceğini açıkladı. CHP'deki koltuk savaşına da değinen Erdoğan, "Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adamları bugün diktatör diye mandacı diyerek göndermeye çalışıyor." şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan teşekkür turu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim zaferinin ardından teşekkür turlarına başladı. Başkan Erdoğan en çok oy aldığı iki ilden biri olan Bayburt'ta önemli açıklamalarda bulundu.


    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAYBURT'TA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR | VİDEO İZLE

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Sevgili Bayburtlular sizi en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

    O güzel Bayburt türküsünde ne diyor. Benim Bayburtlu kardeşlerim emsali yoktur. Gönül yüceliğinde sizlerin emsali bulunmaz. Bayburt, dünyada eşi benzeri olmadığını 28 Mayıs'ta bir kez daha gösterdi. 82,45 oy oranıyla yine rekor kıran birinciliği kimseye kaptırmayan Bayburt'a teşekkür ediyorum. Aşkınız, sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

    Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Hiç merak etmeyin. Bayburt Türkiye'nin geleceğine de sahip çıktı. Rabbim hepinizden razı olsun diyorum. İnşallah 31 Mart 2024 seçimlerinde sizlerden Türkiye'ye örnek olacak yine rekor bir destek bekliyorum.

    Bayburt gelecek seçimlerde demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? 31 Mart'ta da sandıkları yine patlatıyor musunuz? Sizinle bu yolları biz çok yürürüz evelallah.


        Bayburtlu kardeşlerimize şükran borcumuzu yeni eserlerle ödemenin gayretindeyiz. Teşekkür etmeye elimiz boş gelmedik.

        7 FARKLI ALANDA 36 PROJENİN RESMİ AÇILIŞI
        Tarım ve ormanda Kırklartepe Barajı'nı devreye alıyoruz. 7 farklı alanda 36 projemizin resmi açılışını bugün yapıyoruz. Toplam değeri 2 Milyar 689 milyon lirayı aşan projelerin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.



        MEYDANDA KAÇ KİŞİ VAR?
        Ben emniyete sordum bugün meydanda kaç kişi var. Haberi aldım. Söyledikleri şu, 40 bin kişi var.

        EMEKLİYE ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ | VİDEO İZLE

        EMEKLİYE YÜZDE 25 ZAM
        Hedef büyük. Hedefi büyütmeye devam ediyoruz. Çok değerli kardeşlerim Türk siyasi tarihinin en önemli seçimlerden birini geride bıraktık. 5 yıl daha ülkemize hizmet etme imkanını verdiniz. Ülkemizin sorunlarını çözmeye başladık. Toplumuzun farklı kesimlerine yönelik müjde verdik. Emeklilerimizin maaşıyla ilgili düzenlemeyi Meclis'e sunduk. Zam oranını yüzde 25'e yükseltiyoruz. Memur emeklisi kardeşlerimiz için yüzde 17,55 olacaktı. Buna ilaveten refah payı verilerek yüzde 25'e çıkarıyoruz. Enflasyonun üzerinde yaptığımız artışlarla emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme sözümüzü tutuyoruz. Bu adım hayırlı uğurlu olsun.

        FIRSATÇILARA SERT TEPKİ
        Hileli yönetmelere başvuranlarla ilgili gerekli işlemler yapılıyor. Maalesef hırsızlar çok. Bu hırsızlardan hesap sorulacak.

        AĞUSTOS'TA PUTİN İLE GÖRÜŞECEĞİZ
        Koronavirüs salgısını küresel dengeleri alt üst etti. Fabrikalar aylarca kapalı kaldı, üretim birçok yerde durma noktasına geldi. Gelişmiş ülkelerde de kötü manzaralar yaşandı. Biz bu süreci suhuletle atlattık. Hiç bir insanımızı sahipsiz bırakmadık, tam salgın krizi bitti derken bu sefer Karadeniz'deki komşularımızda savaş patlak verdi.

            Dün Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi misafir ettik, Sayın Putin ile de inşallah Ağustos ayında bir araya geleceğiz. Bir buçuk yıldır devam eden savaşın olumsuz etkilerinden ülkemizi korumaya çalışıyoruz. Ancak çevremizde yaşanan hadiselerin Türk ekonomisine etkisi olur.

            50 bini aşkın insanımızın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ülkemize maliyeti 124 milyar dolar. Bütün bunların altından biz kalkıyoruz. Biz depremle mücadele noktasında da başarılı bir sınav verdik. Şehirlerimizi hızlıca ayağa kaldırmak için gayret gösteriyoruz. Toplamda 650 bin konut yapacağız. Gece gündüz demeden çalışacağız. Bu felaketin üstesinden 85 milyon olarak hep birlikte geleceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız. Yaralarımızı birlikte saracağız. Bunu başardığımızda kimse bizim yolumuzu kesemez.

            MUHALEFETİN TEK DERDİ KOLTUK
            Eser-hizmet yok, milletin sıkıntısına çözüm üretmiyorlar. Düne kadar ülkenin başına getirmeye çalıştıkları adamları bugün diktatör diye mandacı diyerek göndermeye çalışıyor. Her gün kavga, her gün birbirlerine ayar verme... Koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yok. Türkiye'de ne olmuş ne bitmiş, umurlarında değil. Yönettikleri belediyelerde yatırımın kırıntısına bile rastlanmıyor.

            Milletimiz bunların kayıkçı kavgasını gördükçe 28 Mayıs'ta nasıl bir tehlike atlattığını görüyor. Bizim bunlardan tek bir beklentimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Türkiye'ye çelme takmaktan vazgeçmeleri bile ülkemiz adına büyük kazanç. Biz muhalefete rağmen ülkemizi büyütmeye devam ediyoruz.

            Bayburt ve Gümüşhane'ye hizmet verecek yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanının inşası sürüyor. İnşallah en kısa zamanda bitiriyoruz.

            Başkan Erdoğan, ardından saat 17.00'de de Gümüşhane'yi ziyaret edecek.

            BAYBURT ZİRVEYİ KAPTIRMADI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada "Bayburt yine zirveyi kimseye kaptırmadı. Yüzde 82 ile bize güvendi. Sözümüzü tutacağız ve Bayburt'u ziyaret edeceğiz" demişti.
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