2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.
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BAŞARISIZLIĞIN ÜZERİNİ ÖRTMEK İÇİN ALGI OYUNLARINA GİRİŞTİLER
Türkiye mayıs ayında tarihi bir seçimi geride bırakırken büyük bir hezimete uğrayan muhalefet gerek parti içi gerekse koalisyon içinde kavga yaşarken, başarısızlığın üzerini örtmek için algı oyunlarına girişti.
SEÇMENİ "CAHİL" İLAN ETTİLER
Seçimin ardından büyük bir hezimete uğrayan muhalefet gerek parti içi gerekse koalisyon içinde kavga yaşarken, başarısızlığın üzerini örtmek için algı oyunlarına girişti. Seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kırsalda yaşayan vatandaşları adeta "cahil" ilan ederek seçimi bu yüzden kaybettiğini iddia etmiş ve başarısızlğına kılıf uydurma çabası içerisine girmişti. Sözcü TV'de bir programa katılan Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesine neden olarak kırsalda TRT izlenmesini göstermişti.