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    • 07.07.2023 18:48
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    CHP'li Burcu Köksal millet iradesini hazmedemedi! CHP'li vekilden A Haber'e rezil iftira: Ücret karşılığı izlettirildiğini biliyorum

    Türkiye mayıs ayında tarihi bir seçimi geride bıraktı. Büyük bir hezimete uğrayan muhalef, gerek parti içi gerekse koalisyon içinde kaos yaşarken, başarısızlığın üzerini örtmek için adeta algı oyunlarına girişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırsaldaki seçmeni "cahil" ilan etmesinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, katıldığı bir fondaş medya kanalında bu durumu bir adım öteye taşıdı. Köksal, bununla da yetinmeyerek A Haber'e de adeta çirkin bir iftira attı. Köksal, kırsal kesimlerde bulunan bazı kahvelerde ücret karşılığı A Haber'in izlettirildiğini belirterek, "A Haber'in belli yerlerde, mesela bazı kahvelerde ücret karşılığı izlettirildiğini biliyorum. Böyle anlaşmalar yapılmış." sözleriyle skandal ifadeler kullandı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’li Burcu Köksal’dan A Haber’e çirkin iftira!

    2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Başkan Recep Tayyip Erdoğan kazandı. Erdoğan %52.18 oranında oy alırken 8'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.82 oranında oy aldı.

    CHP'Lİ BURCU KÖKSAL'DAN A HABER'E ÇİRKİN İFTİRA I VİDEO İZLE

    BAŞARISIZLIĞIN ÜZERİNİ ÖRTMEK İÇİN ALGI OYUNLARINA GİRİŞTİLER
    Türkiye mayıs ayında tarihi bir seçimi geride bırakırken büyük bir hezimete uğrayan muhalefet gerek parti içi gerekse koalisyon içinde kavga yaşarken, başarısızlığın üzerini örtmek için algı oyunlarına girişti.

    SEÇMENİ "CAHİL" İLAN ETTİLER
    Seçimin ardından büyük bir hezimete uğrayan muhalefet gerek parti içi gerekse koalisyon içinde kavga yaşarken, başarısızlığın üzerini örtmek için algı oyunlarına girişti. Seçim sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kırsalda yaşayan vatandaşları adeta "cahil" ilan ederek seçimi bu yüzden kaybettiğini iddia etmiş ve başarısızlğına kılıf uydurma çabası içerisine girmişti. Sözcü TV'de bir programa katılan Kılıçdaroğlu, seçimi kaybetmesine neden olarak kırsalda TRT izlenmesini göstermişti.

        SEÇMENE HAKARET A HABER'E ÇİRKİN İFTİRA
        CHP Grup Başkanvekili Avukat Burcu Köksal, CHP liderinin bu skandal sözlerini bir adım daha öteye taşıdı. CHP'nin fondaş kanallarından olan KRT TV'de yayınlanan bir programa katılan Köksal seçmenin iradesine hakaret etmesinin yanı sıra A Haber'e de çirkin bir iftira attı. Programda seçimde yaşadıkları hezimetin muhasebesini yapmak yerine algı yaratma peşinde koşan Köksal, A Haber'in para karşılığı izlettirildiği iftirasında bulundu..

        A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ
        Seçimin kaybedilmesiyle ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili, partisinin HDP üzerinden Kandil'le yaptığı iş birliğini aklamaya çalıştı. Kandil'deki terör örgütü PKK elebaşılarının yaptığı destek açıklamalarını görmezden gelen Burcu Köksal, seçim sürecinde "kara propaganda" yapıldığını iddia ederken; A Haber'i de bu propagandanın unsuru olarak hedef gösterdi.

        "ÜCRET KARŞILIĞI İZLETTİRİLDİĞİNİ BİLİYORUM"
        Köksal; A Haber'in konuyla ilgili haberleri nedeniyle köy ve kasabalarda CHP'nin oy kaybettiğini söyledi. Köksal kırsal kesimlerde bulunan bazı kahvelerde ücret karşılığı A Haber'in izlettirildiği iftirasını attı. Köksal, "A Haber'in belli yerlerde, mesela bazı kahvelerde ücret karşılığı izlettirildiğini biliyorum. Böyle anlaşmalar yapılmış." sözleriyle skandal ifadeler kullandı.

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        Haberler Güncel CHP'li Burcu Köksal millet iradesini hazmedemedi! CHP'li vekilden A Haber'e rezil iftira: Ücret karşılığı izlettirildiğini biliyorum
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