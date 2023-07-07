SEÇMENE HAKARET A HABER'E ÇİRKİN İFTİRA

CHP Grup Başkanvekili Avukat Burcu Köksal, CHP liderinin bu skandal sözlerini bir adım daha öteye taşıdı. CHP'nin fondaş kanallarından olan KRT TV'de yayınlanan bir programa katılan Köksal seçmenin iradesine hakaret etmesinin yanı sıra A Haber'e de çirkin bir iftira attı. Programda seçimde yaşadıkları hezimetin muhasebesini yapmak yerine algı yaratma peşinde koşan Köksal, A Haber'in para karşılığı izlettirildiği iftirasında bulundu..

A HABER'İ HEDEF GÖSTERDİ

Seçimin kaybedilmesiyle ilgili konuşan CHP Grup Başkanvekili, partisinin HDP üzerinden Kandil'le yaptığı iş birliğini aklamaya çalıştı. Kandil'deki terör örgütü PKK elebaşılarının yaptığı destek açıklamalarını görmezden gelen Burcu Köksal, seçim sürecinde "kara propaganda" yapıldığını iddia ederken; A Haber'i de bu propagandanın unsuru olarak hedef gösterdi.