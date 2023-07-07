Fondaş KRT TV'de CHP'li Burcu Köksal'dan seçmene hakaret A Haber'e çirkin iftira!

Türkiye mayıs ayında tarihi bir seçimi geride bırakırken, sandıkta hezimet yaşayan CHP seçim yenilgisine kılıf aramaya devam ediyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kırsaldaki seçmeni "cahil" ilan etmesinin ardından, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal bu durumu bir adım öteye taşırken; A Haber'e de çirkin bir iftira attı. Köksal, terör örgütünün partisine desteğini görmezden gelerek yaşananları "kara propaganda" olarak değerlendirdi. A Haber'in bu haberleri kırsalda para vererek izlettirdiği iftirasında bulundu.