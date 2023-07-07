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    • 07.07.2023 09:25
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    AK Parti'de 6 il başkanlığına atama! Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya... İsim isim kim geldi

    Son dakika haberleri... AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı. İşte il il atanan isimler...

    AK Parti’de 6 il başkanlığına atama!

    AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.

    HANGİ İLE HANGİ İSİM ATANDI

    AK Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığına Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığına Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.

    Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

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    Haberler Güncel AK Parti'de 6 il başkanlığına atama! Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya... İsim isim kim geldi
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