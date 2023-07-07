Dünyanın gözü İstanbul'daki kritik zirvede! Acil koduyla manşete taşıdılar! Tahıl krizi için Başkan Erdoğan bir kez daha devrede!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, bugün Türkiye'ye bir çalışma ziyaretinde bulunacak.
BAŞ BAŞA VE HEYETLER ARASI GÖRÜŞME YAPILACAK
Ziyaret kapsamında Başkan Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.
Zelenski'nin kararı sonrası Dünya gözünü İstanbul'da yapılacak zirveye çevirdi. Ajanslar bu gelişmeyi 'acil' kodu ile aboneleri ile paylaşırken pek çok gazete kritik görüşmeyi manşetine taşıdı.
AFP, Zelenksi'nin çıktığı yurtdışı gezisinin final ayağının Türkiye olduğuna dikkat çekti. Haberde şu ifadelere yer verildi;
'Önemli bir arabulucu olan Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde, süresi dolmak üzere olan Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden nakledilmesine yönelik bir anlaşmanın yanı sıra önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi üzerinde durulacak.
ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Ukrayna ve Türkiye Liderleri Tahıl Anlaşmasının Sona Ermesinden Önce Buluşacak' başlığı ile okurlarına duyurdu.