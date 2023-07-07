Dünyanın gözü İstanbul'daki kritik zirvede! Acil koduyla manşete taşıdılar! Tahıl krizi için Başkan Erdoğan bir kez daha devrede!

'Önemli bir arabulucu olan Erdoğan ile yapılacak görüşmelerde, süresi dolmak üzere olan Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden nakledilmesine yönelik bir anlaşmanın yanı sıra önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesi üzerinde durulacak.

ABD merkezli Bloomberg bu gelişmeyi 'Ukrayna ve Türkiye Liderleri Tahıl Anlaşmasının Sona Ermesinden Önce Buluşacak' başlığı ile okurlarına duyurdu.