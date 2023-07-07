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    • Güncel
    • 07.07.2023 21:20
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    • 07.07.2023 21:23
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    14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf: Kazanamamanın getirdiği ciddi bir travma oldu

    14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere yönelik yeni açıklamalarda bulundu."Kaybedince bunun getirdiği ciddi bir travma oldu" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu söylemi ile koltuktan kalkmayacağını bir kez daha yinelemiş oldu.

    Ciddi travma oldu

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşamış oldukları büyük hezimetin ardından tam 12 gün sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

    KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM HEZİMETİNE İLİŞKİN İTİRAF I VİDEO İZLE



    "ANKET FİRMALARI KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU"
    Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." ifadelerini kullandı.



    "AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİL"
    Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadıkları hezimete ilişkin yaptığı açıklamada "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." ifadelerini kullandı.



        KIRSALDAKİ İNSANLARI KÜÇÜMSEDİ
        Seçimi neden kaybettiklerine yönelik kendisine yöneltilen soruya 'kırda oy alamadık' diyerek bahane üreten Kılıçdaroğlu, kırsaldaki vatandaşların iradesini açıkça küçümsedi. "Kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı." diyen Kılıçdaroğlu, "Okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentli dediğimiz kitle yüzde 51 oranında Kılıçdaroğlu demiş." diye konuştu.

        Bu gelişmeler sonrasında CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ile arasında geçen konuşmayı katıldığı canlı yayında açıkladı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kılıçdaroğlu ile yaptığı 'seçim' temalı görüşmenin detaylarını aktardı.



        "CİDDİ BİR TRAVMA OLDU"
        Seçim yenilgisi nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun travma yaşadığını söyleyen Yarkadaş, "Bu yerel seçimle ilgili insanlarda büyük bir umutsuzluk dalgası var. Onu sizle gözlemliyorsunuzdur. Bir mesajınız olur mu?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Hepimiz kazanacağımıza çok inanmıştık. Kazanamayınca bunun getirdiği ciddi bir travma oldu.' yanıtını verdi" diye konuştu.



        "HAYAL KIRIKLIĞINI KRONİK HALE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

        KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM HEZİMETİNE İLİŞKİN İTİRAF I VİDEO İZLE


        Kılıçdaroğlu'nun Yarkadaş'a yaptığı açıklamalar şöyle:

        "Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil."



            "NEHİR AKIYOR BİZ DE YÜZÜYORUZ"
            "Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık şimdi biz o nehri yüzmeye devam edeceğiz karşıya geçeceğiz nehir akıyor biz de yüzüyoruz"

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            Haberler Güncel 14-28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan itiraf: Kazanamamanın getirdiği ciddi bir travma oldu
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