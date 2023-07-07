14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere yönelik yeni açıklamalarda bulundu."Kaybedince bunun getirdiği ciddi bir travma oldu" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu söylemi ile koltuktan kalkmayacağını bir kez daha yinelemiş oldu.





"HAYAL KIRIKLIĞINI KRONİK HALE GETİRMEK DOĞRU DEĞİL"

KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM HEZİMETİNE İLİŞKİN İTİRAF I VİDEO İZLE



Kılıçdaroğlu'nun Yarkadaş'a yaptığı açıklamalar şöyle:



"Bu travmayı hepimiz bir şekilde hissettik ya yani ben de dahil olmak üzere, bir beklentinin karşılanmaması ya da bir gerçekleşmemesinin getirdiği bir hayal kırıklığı vardı ama bu hayal kırıklığını kronik hale getirmek doğru değil."