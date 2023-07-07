14-28 Mayıs seçimlerinde ağır bir hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu seçimlere yönelik yeni açıklamalarda bulundu."Kaybedince bunun getirdiği ciddi bir travma oldu" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Bir nehri yüzdük kıyısına kadar geldik ama çıkamadık" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu bu söylemi ile koltuktan kalkmayacağını bir kez daha yinelemiş oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde yaşamış oldukları büyük hezimetin ardından tam 12 gün sonra kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.
KILIÇDAROĞLU'NDAN SEÇİM HEZİMETİNE İLİŞKİN İTİRAF I VİDEO İZLE
"ANKET FİRMALARI KAZANACAĞIMIZI SÖYLÜYORDU"
Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada "Tabi biz kazanacağımıza inanıyorduk sadece biz değil neredeyse bütün anket firmaları kazanacağımızı söylüyordu biz de kazanacağımıza inanıyorduk." ifadelerini kullandı.
"AĞIR BİR YENİLGİ DEĞİL"
Kılıçdaroğlu seçimlerde yaşadıkları hezimete ilişkin yaptığı açıklamada "Ortaya çıkan tabloyu ağır yenilgi olarak kabul etmek doğru değil." ifadelerini kullandı.