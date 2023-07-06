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    • 06.07.2023 15:36
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    Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta HDP binasına PKK operasyonu

    Son dakika haberleri... Seçimlerde CHP ve ortaklarıyla ittifak yapan terörün siyasi ayağı HDP'nin İstanbul'daki Esenyurt ilçe binasına operasyon düzenlendi. Baskında 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda terör örgütü üyesi fotoğrafları, terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterleri ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    HDP binasına PKK operasyonu

    Seçimlerde CHP ve ortaklarıyla ittifak yapan terörün siyasi ayağı HDP'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı'na yapılan operasyonda, terör örgütü üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile örgütsel doküman bulundu.

    İlçe binasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının bulunduğu tespit edildi.



    İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

    SİYASİ PARTİ BİNASI DEĞİL TERÖR KAMPI
    Ekipler, terör örgütünün korsan eylemlerde kullanılmak amacıyla temin ettiği iddia edilen havai fişek, maytap, meşale, afiş, poster ve örgütsel içerikli malzemelerin HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında saklandığını tespit etti.

    Buraya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada terör örgütü üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirdi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta HDP binasına PKK operasyonu
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