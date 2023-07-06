Son dakika: İstanbul Esenyurt'ta HDP binasına PKK operasyonu

SİYASİ PARTİ BİNASI DEĞİL TERÖR KAMPI

Ekipler, terör örgütünün korsan eylemlerde kullanılmak amacıyla temin ettiği iddia edilen havai fişek, maytap, meşale, afiş, poster ve örgütsel içerikli malzemelerin HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasında saklandığını tespit etti.

Buraya operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada terör örgütü üyeleri ve elebaşlarına ait fotoğraflar ile 20 meşale, 4 havai fişek rampası, çok sayıda yasaklı yayın, pankart ve örgütsel doküman ele geçirdi.