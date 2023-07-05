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    • 05.07.2023 11:38
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    • 05.07.2023 11:51
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    PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven Merdan Yanardağ'a ret! Tutukluluğu devam edecek

    CHP tarafından fonlanan Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, PKK elebaşı bebek katili Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırdı. Skandal sözlerin ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Merdan Yanardağ'ın avukatları tutukluğa itiraz ederken mahkeme kararın verdi. Karar göre Merdan Yanardağ'ın tutukluluğu devam edecek.

    takvim.com.tr
    Yok öyle bebek katilini övüp serbest dolaşmak!

    Cumhuriyet Halk Partisi yandaşı Merdan Yanardağ'a bir şok daha!

    ÖCALAN'A 'FİLOZOF' GÜZELLEMESİ
    CHP tarafından fonlanan TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ geçtiğimiz haftalarda bebek katili Abdullah Öcalan'ın hafife alınacak biri olmadığını ileri sürerek teröristbaşının cezaevinde kitap okumaktan 'filozof' olduğunu söyledi.

    PKK elebaşını güzelleyen Yanardağ şu skandal ifadeleri kullandı:

    "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."

    MERDAN YANARDAĞ TUTUKLANDI
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yanardağ'ın bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında açıklamaları nedeniyle "Suçu ve Suçluyu Övme" ve "Terör Örgütü Propagandası Yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

        Soruşturma kapsamında Yanardağ dün gözaltına alındı. Emniyet ve savcılıktaki işlemleri tamamlanan Yanardağ tutuklandı.

        CHP ve HDP ile FETÖ'cülerin arka çıktığı Merdan Yanardağ'ın avukatları tutukluğu itiraz etti. İtiraz dilekçesinde kararın Anayasa'ya ve hukuka aykırı olduğu, kaldırılması gerektiği savunululdu.

        MERDAN YANARDAĞ'A ŞOK: İTİRAZ REDDEDİLDİ
        Bebek katilini övdüğü için tutuklanan Merdan Yanardağ'ın tutukluluğuna yapılan itiraz İstanbul 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Yanardağ'un tutukluluğu devam edecek.

        CHP HDP FETÖ MERDAN YANARDAĞ'A SAHİP ÇIKIYOR!
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ve firari FETÖ'cüler Merdan Yanardağ'a sahip çıkıyor! PKK elebaşını güzelleyen Yanardağ'ın tutuklanmasını basın özgürlüğüne müdahale olduğunu iddia eden CHP'liler ve FETÖ'cüler tutukunun kararını veren hakimi de hedef gösterdi.
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