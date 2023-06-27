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    • 27.06.2023 11:18
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    • 27.06.2023 11:30
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    AK Parti'den Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan Reuters'a sert tepki

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Reuters'te Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan habere tepki gösterdi. Çelik "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Reuters’a tepki

    Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Reuters'te Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan habere tepki gösterdi. Çelik "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Çelik şu ifadeleri kullandı:
    Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.

    Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.

    BAŞKAN ERDOĞAN VE AİLESİNİ HEDEF ALDILAR!
    Küresel tetikçilerin Türkiye ve milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor.


    Bunun son örneği İngiliz tetikçi Reuters'ın 'özel dosya' başlığıyla abonelerine servis ettiği, Başkan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alan dezenformasyon mahsulü haberle bir kez daha gözler önüne serildi.




    YANDAŞI, FONDAŞI, FETÖ'CÜSÜ... DEZENFORMASYONUN YAYILMASINA ÖN AYAK OLDULAR
    NATO Liderler Zirvesi öncesi, Londra merkezli Reuters'ın zamanlaması manidar algı operasyonu büyük tepki çekerken, CHP yandaşı medya, fondaş haber siteleri ve FETÖ ve ABD güdümündeki yayıncılar dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.



    İŞTE O MECRALAR
    T24, Gazete Duvar, Birgün, ODA TV, VOA Türkçe, FETÖ'cü Kronos, Gerçek Gündem gibi mecralar Reuters'ın algı operasyonunu haberleştirdi.


    Öte yandan sosyal medya provokatörleri de Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan dezenformasyon mahsulü habere deyim yerindeyse atladı.



    Provokatif yayınlarıyla ön plana çıkan İbrahim Haskoloğlu, "ABD ve İsveç savcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği bir yolsuzluk şikayetini inceliyor" paylaşımında bulunarak küresel tetikçilerin yalan haber düzenine çark oldu.


    GAZETECİLİK TARİHİ AÇISINDAN KARA BİR LEKE
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İngiliz tetikçi Reuters'ın Başkan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alan zaman ayarlı algı operasyonuna Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert tepki geldi.



        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Reuters'ın sözde haberini gazetecilik tarihi açısından kara bir leke olarak tanımlayıp "171 yıllık bir medya kuruluşunun kendini açıkça küçük düşürmesinin acınası bir örneğidir" ifadelerini kullandı.

        Altun şu ifadeleri kullandı;

        Temel habercilik kriterlerine asgari düzeyde dahi olsa riayet edilmemiş bu dezenformasyon ürününün, içerisinde yer alan şu cümlelerle kendisini yalanlaması ve gerçekle uzaktan yakından ilgisinin olmadığını adeta itiraf etmesi, gazetecilik derslerinde okutulacak cinstendir:

        "Bir kişi tarafından yetkililere sunulan ve Reuters tarafından da incelenen şikayete göre sonuçta herhangi bir rüşvet ödenmedi. Aslında İsveçli şirket Reuters tarafından görülen şirket yazışmalarına göre, geçen yılın sonlarında projeden aniden vazgeçti." "Reuters, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve oğlu Bilal'in Dignita'nın iddia edilen rüşvet planından haberdar olup olmadıklarını veya bu plana dahil olup olmadıklarını bağımsız olarak teyit edemedi."


        "AKLA CİDDİ SORU İŞARETLERİ GETİRMEKTEDİR"
        Tamamen hayal mahsulü senaryolarla dolu olan, gazeteciliğin en temel etik ilkelerini hiçe sayan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesini hedef aldığı apaçık ortada olan bu algı operasyonunun, tam da önümüzdeki günlerde gerçekleşecek NATO liderler zirvesi öncesinde yayımlanması da akla ciddi soru işaretleri getirmektedir.

        Şunu çok net şekilde vurgulamak isteriz ki, Türkiye'ye baskı yapmak amacıyla Türkiye karşıtı lobi ve kamu otoritelerince yönlendirilen bu operasyonel haber Türkiye'nin ilkesel tutumuna asla zarar veremeyecektir.

        "TÜRK MİLLETİNİN İRADESİNE SAYGISIZLIK"
        Bilhassa 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında yoğunlaşarak devam eden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu tip saldırılar, Türk Milletinin iradesine saygısızlık anlamı taşıdığı gibi, bizi yolumuzdan döndüremeyecek beyhude çabalardır.



        "YALAN HABERİ SERVİS EDEN REUTERS'I KINIYORUZ"
        Dezenformasyona karşı vermiş olduğumuz mücadelenin de ne denli önemli olduğunu tüm dünyaya bir kez daha kanıtlayan bu yalan haberi servis eden Reuters'ı kınıyoruz.

        Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milletimizin ve uluslararası kamuoyunun manipüle edilmesine müsaade etmemek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.




        "DEZENFORMASYONDAN İBARET, KINIYORUZ"
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Reuters'ın kirli algı operasyonuna sert tepki gösterdi.

        Tunç, "Reuters haber ajansı tarafından servis edilen, gerçek dışı iddialar içeren asılsız haber, basın özgürlüğü sınırlarını aşan, tamamen karalamaya ve ülkemiz aleyhine algı oluşturmaya yönelik dezenformasyondan ibarettir" ifadelerini kullandı.

        Yılmaz Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde;

        Haberin içinde, hem "teyit edemedik" diyeceksiniz, hem de buna rağmen teyit edemediğiniz içeriği haberleştirerek, Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesi hakkında itibar suikastına yöneleceksiniz. Kaldı ki, Demokratik Hukuk Devletlerinde ve Uluslararası Hukuk'ta Basın Özgürlüğünün sınırları bellidir ve yalan haberle şahsiyet haklarının ihlali kesinlikle kabul edilemez.

        Karalama ve şahsiyet haklarının ihlaline yönelik düzmece haber yapan söz konusu ajansı kınıyor, basın etiğine ve en temel gazetecilik ilkelerine uygun davranmaya davet ediyoruz.



            CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN REUTERS'A TEPKİ
            Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan hakkındaki haberi nedeniyle Reuters haber ajansını kınadı.

            Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "NATO Zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Sayın Bilal Erdoğan'a yönelik manipülasyon ve yalan haber yapan Reuters haber ajansını kınıyorum. Herkes bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde milli menfaatleri ile hareket eder." ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel AK Parti'den Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan Reuters'a sert tepki
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