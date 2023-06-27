AK Parti'den Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan Reuters'a sert tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Reuters'te Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan habere tepki gösterdi. Çelik "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik şu ifadeleri kullandı:

Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.