AK Parti'den Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan Reuters'a sert tepki

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Reuters'te Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan habere tepki gösterdi. Çelik "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve ailesine dönük kirli saldırıların bir yenisine Reuters Haber Ajansı imza atmış. Masa başında hazırlanmış ve siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar ile dolu bu sözde haberi nedeniyle Reuters Haber Ajansı'nı ve sorumsuz yönetimini şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
Reuters, temel basın-yayın ilkelerine riayet etmeksizin yayınladığı bu kirli metin ile gazetecilik örtüsü altında siyasi amaçlı bir kara propaganda üretmiştir. Yayınlanan sözde haber, Reuters'in siciline kara bir leke olarak kazınmıştır.
Medya ve algı operasyonlarıyla sözde habercilik yapmaya kalkışan odaklara gereken ders defalarca verilmiştir. Kara propoganda odakları bundan sonra da aynı sonuçla karşılaşmaya devam edeceklerdir.
BAŞKAN ERDOĞAN VE AİLESİNİ HEDEF ALDILAR!
Küresel tetikçilerin Türkiye ve milli iradenin temsilcisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan algı operasyonlarının ardı arkası kesilmiyor.
Bunun son örneği İngiliz tetikçi Reuters'ın 'özel dosya' başlığıyla abonelerine servis ettiği, Başkan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alan dezenformasyon mahsulü haberle bir kez daha gözler önüne serildi.
YANDAŞI, FONDAŞI, FETÖ'CÜSÜ... DEZENFORMASYONUN YAYILMASINA ÖN AYAK OLDULAR
NATO Liderler Zirvesi öncesi, Londra merkezli Reuters'ın zamanlaması manidar algı operasyonu büyük tepki çekerken, CHP yandaşı medya, fondaş haber siteleri ve FETÖ ve ABD güdümündeki yayıncılar dezenformasyonun yayılmasına ön ayak oldu.
İŞTE O MECRALAR
T24, Gazete Duvar, Birgün, ODA TV, VOA Türkçe, FETÖ'cü Kronos, Gerçek Gündem gibi mecralar Reuters'ın algı operasyonunu haberleştirdi.
Öte yandan sosyal medya provokatörleri de Başkan Erdoğan ve ailesini hedef alan dezenformasyon mahsulü habere deyim yerindeyse atladı.
Provokatif yayınlarıyla ön plana çıkan İbrahim Haskoloğlu, "ABD ve İsveç savcıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın adının geçtiği bir yolsuzluk şikayetini inceliyor" paylaşımında bulunarak küresel tetikçilerin yalan haber düzenine çark oldu.
GAZETECİLİK TARİHİ AÇISINDAN KARA BİR LEKE
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken İngiliz tetikçi Reuters'ın Başkan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ı hedef alan zaman ayarlı algı operasyonuna Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert tepki geldi.