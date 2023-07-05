HDPKK'lı Mardin vekili George Aslan'dan skandal açıklama! "Batı ülkelerinde İslamofobi yok, Türkiye'de bu durum çok abartılıyor"

Son dönemde Avrupa'da artan İslamofobi sonrası çok sayıda camiye saldırı düzenlenirken, özellikle Müslüman göçmenler hedef alındı.
HPKK'LI VEKİLDEN SKANDAL AÇIKLAMA I VİDEO İZLE
Avrupa'daki 23 ülkeye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda bazı Avrupa ülkeleri, 2022'de Müslüman karşıtlığının kurumsallaşmasına katkı sağlayacak adımlar attı. Bazı Avrupa ülkelerinde inancı hedef alan saldırılarda artış görüldü.
FRANSA'DA İSLAMİ KURUMLAR KAPATILDI
Müslüman nüfus üzerindeki baskının arttığı Fransa'da ise Ocak-Ağustos 2022 döneminde 1727 İslami kurum kontrol altına alındı, 118 kurum kapatıldı ve 10 milyon avroya (yaklaşık 205 milyon lira) el koyuldu.
MÜSLÜMAN KADINLARIN KIYAFETİNE FRANSIZ MÜDAHALESİ
Fransa'da Müslüman kadın ve kız çocuklarının giyimine yönelik "Laiklik Planı" da uygulamaya koyulurken, öğretmenler ile yöneticiler, çok uzun etekli kızları tespit etmeye, rapor etmeye ve disiplin şikayetinde bulunmaya zorlanıyor.
BELÇİKA'DA İSTİFAYA ZORLADILAR
Bir diğer Avrupa ülkesi Belçika'da da Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Brüksel Ulu Cami imamlarından birini istifa etmezse, devlet desteğinden maruz bırakmakla tehdit etmesi rapora girdi.
Belçika Müslümanları Yürütme Kurulu (EMB) ruhsatını da iptal eden Van Quickenborne, buna sebep olarak ise "dış güçlerin müdahalesini" gösterdi.