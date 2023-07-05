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    • 05.07.2023 17:54
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    • 05.07.2023 19:20
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    HDPKK'lı Mardin vekili George Aslan'dan skandal açıklama! "Batı ülkelerinde İslamofobi yok, Türkiye'de bu durum çok abartılıyor"

    Avrupa'da İslamofobiye yönelik alçak saldırılar her geçen gün artarken HDPKK'lı Mardin vekili George Aslan konuya ilişkin skandal ifadeler kullandı. Avrupa hayranlığını gözler önüne seren Aslan, "Ben Avrupa'da uzun yıllar yaşadım. Türkiye'deki 'Batı'da İslamofobi var' söylemi çok abartılıyor." dedi.

    takvim.com.tr
    HPKK’lı vekilden skandal açıklama!

    Son dönemde Avrupa'da artan İslamofobi sonrası çok sayıda camiye saldırı düzenlenirken, özellikle Müslüman göçmenler hedef alındı.

    HPKK'LI VEKİLDEN SKANDAL AÇIKLAMA I VİDEO İZLE

    Avrupa'daki 23 ülkeye ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda bazı Avrupa ülkeleri, 2022'de Müslüman karşıtlığının kurumsallaşmasına katkı sağlayacak adımlar attı. Bazı Avrupa ülkelerinde inancı hedef alan saldırılarda artış görüldü.

    FRANSA'DA İSLAMİ KURUMLAR KAPATILDI
    Müslüman nüfus üzerindeki baskının arttığı Fransa'da ise Ocak-Ağustos 2022 döneminde 1727 İslami kurum kontrol altına alındı, 118 kurum kapatıldı ve 10 milyon avroya (yaklaşık 205 milyon lira) el koyuldu.

    MÜSLÜMAN KADINLARIN KIYAFETİNE FRANSIZ MÜDAHALESİ
    Fransa'da Müslüman kadın ve kız çocuklarının giyimine yönelik "Laiklik Planı" da uygulamaya koyulurken, öğretmenler ile yöneticiler, çok uzun etekli kızları tespit etmeye, rapor etmeye ve disiplin şikayetinde bulunmaya zorlanıyor.

    BELÇİKA'DA İSTİFAYA ZORLADILAR
    Bir diğer Avrupa ülkesi Belçika'da da Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, Brüksel Ulu Cami imamlarından birini istifa etmezse, devlet desteğinden maruz bırakmakla tehdit etmesi rapora girdi.

    Belçika Müslümanları Yürütme Kurulu (EMB) ruhsatını da iptal eden Van Quickenborne, buna sebep olarak ise "dış güçlerin müdahalesini" gösterdi.

        DANİMARKA'DA MÜSLÜMAN ÇOCUKLAR AİLELERİNDEN KOPARTILIYOR
        Danimarka'da Müslüman göçmenlerin çocuklarının haftada 35 saat ailelerinden ayrılarak, "Danimarka değerleri" eğitimine alındığı belirtilen raporda, burada başörtüsü yasağının gündeme geldiğine işaret edildi.

        FİNLANDİYA'DA EN FAZLA NEFRET SUÇU MÜSLÜMANLARA KARŞI
        Finlandiya polisinin yayımladığı rapora göre, 2021'de nefret suçları 2017'den sonra ilk kez artarken nefret suçlarına en fazla maruz kalan grup Müslümanlar oldu.

        ALMANYA'DA DA ÇOK SAYIDA CAMİYE SALDIRI
        Azınlıkların yüzde 58'inin hayatlarının bir döneminde ırkçılığa maruz kaldığını belirttiği Almanya'da polisin açıklamasına göre, Müslümanlara yönelik işlenen suçlar 2022'de 364 olarak kayıtlara geçerken, bunların 26'sını camilere yönelik saldırılar oluşturdu.

        YUNANİSTAN'DA MÜSLÜMAN ÇOCUĞU DÖVDÜLER
        Irkçı Şiddet Kayıt Grubu isimli kuruluş 2022'de önceki iki yılın kayıtlarını inceleyen rapor açıkladı. Buna göre 2021'de 2020'ye göre ırkçı ve ayrımcı saldırılarda düşüş yaşandı. Ülkede ırkçılık olarak kabul edilen 72 suçun işlendiği belirtilirken, bunların 28'i göçmenlere karşı işlendi.

        Yunanistan polisi 2021'de de 44 ırkçı saldırının yaşandığını, bunların 17'sinin bir inanca yönelik saldırı olduğunu açıkladı.

        Ülkedeki mülteci merkezlerinden birinde kalan 16 yaşında bir Pakistanlı çocuğun bir grup tarafından dövülürken 2 kişi tarafından kurtarıldığı, daha sonra yaklaşık 40 kişilik bir grubun merkezin önüne gelerek binaya taş ve tuğla attığı haberleri de rapora yansıdı.

        HOLLANDA'DA RAMAZAN AYINDA MANGAL PARTİSİ
        Müslümanların ibadethanelerine sık sık saldırıların düzenlendiği, ramazan ayında ibadethanelerin çevresinde İslam karşıtı grupların mangal yaktığı Hollanda'da, polisin açıkladığı istatistiklere göre, inanca yönelik saldırıların yüzde 67'si Müslümanlara yönelik işlendi.

        İş yerinde ayrımcılığa uğradığını ifade eden 63 kişiden 39'unu Müslümanlar oluştururken, okulda ayrımcılığa uğradığını söyleyen 30 kişiden 26'sı da yine Müslümanlar oldu.

        Kamudaki 26 ayrımcılık şikayetinin 11'ini ve medyadaki 15 ayrımcılık şikayetinden 10'unu Müslümanların yaptığı ülkede, ayrımcılığa ilişkin araştırmalar yapan Movisie'nin raporuna göre, 2022'de ayrımcılıkla mücadele kurumlarına yapılan 390 başvurudan yüzde 79'unu Müslümanlar gerçekleştirdi.

            İSVEÇ'TE KUR'AN-I KERİM'E ALÇAK SALDIRI
            Son olarak İsveç'te ise Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar artarken, çok sayıda camiye de saldırı düzenlendi.

            Yukarıdaki veriler Avrupa'da yaşanan İslamofobik saldırıların sadece birkaçı... Bu gelişmeler yaşanırken HDPKK Mardin vekili George Aslan Avrupa hayranlığını bir kez daha ortaya koydu.

            "TÜRKİYE'DEKİ 'BATI'DA İSLAMOFOBİ VAR' SÖYLEMİ ÇOK ABARTILIYOR"
            Aslan yaptığı açıklamada, "Ben Avrupa'da uzun yıllar yaşadım. Türkiye'deki 'Batı'da İslamofobi var' söylemi çok abartılıyor." ifadelerini kullandı.

            HPKK'LI VEKİLDEN SKANDAL AÇIKLAMA I VİDEO İZLE

                "BATI'DA İSLAMOFOBİ YOK"
                İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasıyla gerilimin arttığı olaylar karşısında konuşan George Aslan, Batı'da İslamofobi'nin olmadığını savundu. Aslan, Türkiye'de bu kavramın abartıldığını belirterek Batı'nın İslam'a karşı hoşgörülü olduğunu ifade etti.

                "BU SÖYLEMLER GERÇEKTEN ABARTILIYOR"
                HDPKK Mardin vekili George Aslan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

                Ben Avrupa'da uzun yıllar yaşadım. Türkiye'de propagandası yapıldığı gibi bir yabancı düşmanlığı yaşamadım. Türkiye'deki 'Batı'da İslamofobi var' söylemi çok abartılıyor. Avrupa'da fazla yaşam hakkı tanınmaz bunlara gerçekten. Bu söylemler gerçekten abartılıyor. Hollanda'da Ramazan ayı başladığı zaman televizyonlarda, gazetelerde bunun reklamları yapılıyordu. Bu o bölgelerde bir sorun olmuyor.

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                Sözde başörtülü fenomen üzerinden kirli operasyon
                Haberler Güncel HDPKK'lı Mardin vekili George Aslan'dan skandal açıklama! "Batı ülkelerinde İslamofobi yok, Türkiye'de bu durum çok abartılıyor"
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