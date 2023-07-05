Başkan Erdoğan Fransa'daki olaylara yönelik konuştu: "Kurumsal ırkçılık" Dünya basını manşetten verdi!

Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteriler, 7. gününe girdi. Uluslararası ajanslar, Başkan Erdoğan'ın kullandığı 'kurumsal ırkçılık' tanımını manşetten verdi.





Le Figaro "Erdoğan'a göre Fransa'daki isyanların kaynağında ırkçılık ve sömürgecilik var" dedi. Al Jazeera de "Erdoğan, Fransa'ya haddini bildirdi" diye ekledi. Ayrıca Avrupa medyası, Türkiye'nin net tavrına dikkat çekti.