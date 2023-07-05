Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan Fransa'daki olaylara yönelik konuştu: "Kurumsal ırkçılık" Dünya basını manşetten verdi!

    Başkan Recep Tayyip, Fransa'daki olaylar için "Kurumsal ırkçılık, rüzgar ekenler, fırtına biçti" dedi. Dünya basını, bu mesajı manşetine çekti. Öte yandan Fransa’yı alev topuna çeviren eylemciler, 1 milyar Euro’luk zarara yol açtı.

    Dünyaya ders olsun

    Fransa'da 17 yaşındaki Nahel M.'nin polis tarafından öldürülmesiyle başlayan gösteriler, 7. gününe girdi. Uluslararası ajanslar, Başkan Erdoğan'ın kullandığı 'kurumsal ırkçılık' tanımını manşetten verdi.



    Le Figaro "Erdoğan'a göre Fransa'daki isyanların kaynağında ırkçılık ve sömürgecilik var" dedi. Al Jazeera de "Erdoğan, Fransa'ya haddini bildirdi" diye ekledi. Ayrıca Avrupa medyası, Türkiye'nin net tavrına dikkat çekti.

    HAİNLER MACRON'U SATTI
    Fransa Cumhurbaşkanı Macron, PKK/YPG'li teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırladı. Ama o teröristler dün bir bildiri yayınladı. Protestoculara destek verdiklerini açıkladı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    İşçiye ikinci tazminat
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Fransa'daki olaylara yönelik konuştu: "Kurumsal ırkçılık" Dünya basını manşetten verdi!
        loading
        SON DAKİKA