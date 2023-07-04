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    • 04.07.2023 09:27
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    Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: Haziranda 65 terörist etkisiz hale getirildi!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden KAHRAMAN JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN EMNİYETİMİZİ tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Haziranda 65 terörist etkisiz hale getirildi!

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haziranda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    KAHRAMANLARIMIZ TERÖRLE MÜCADELEYİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

    HAZİRAN AYINDA 65 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    Geçtiğimiz ay teröre karşı 43'ü Büyük ve Orta ölçekli olmak üzere toplam 13.138 kırsalda ve şehirlerde bölücü terör örgütüne karşı operasyonlar düzenlendi.

    Bu operasyonlarda 418 şahıs gözaltına alındı, 112 şahıs tutuklandı.

    Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden KAHRAMAN JANDARMAMIZI VE KAHRAMAN EMNİYETİMİZİ tebrik ediyorum

    Allah ayağınıza taş değdirmesin.

    TERÖR SONA ERENE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: Haziranda 65 terörist etkisiz hale getirildi!
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