Hakim Ramazan Çiçek'i hedef gösteren terör seviciler için soruşturma

CHP'nin fonlandığı Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, canlı yayında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdırarak filozof güzellemesi yaptı. Tepkiler üzerine Yanardağ hakkında soruşturma başlatılıp tutuklanınca sosyal medyada özellikle FETÖ'cüler tarafından kullanılan bir takım hesaplar tutuklamayı yapan hakim Ramazan Çiçek'i hedef göstermeye başladı.
'Hukuk' adı altında tehditler savuran sosyal medya hesaplarının sahiplerinin yurtdışında firari olarak yaşan FETÖ mensupları olması ise dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul Adliyesinde göreve başladığı günden beridir başta FETÖ, DHKP-C, PKK, DAEŞ ve MLKP gibi terör örgütlerinin kritik dosyalarında görev yapan, birden çok darbe teşebbüsü dosyasında, şehit Savcı Selim Kiraz davasının duruşmasında, FETÖ firarisi Cevheri Güven'in Twitter hesabına erişim engeli getirilmesi gibi kritik kararlara imza atan hakim Ramazan Çiçek ve ailesi, Can Dündar, Cevheri Güven, Akın Atalay gibi isimler tarafından tehditlere maruz kaldı.
FETÖ FİRARİLERİ HAKİMİ HEDEF HALİNE GETİRDİ
Almanya'da firari olarak yaşayan Can Dündar attığı twitlerle hakim Ramazan Çiçek'i ileride tutuklanacağı imasında bulunarak 'Türkiye'de pozisyonların ne kadar hızlı değişebildiği hepimizin malumu, çok ararsınız o katlettiğiniz hukuku' şeklinde paylaşımda bulunarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın serbest kalmasını isteyen Merdan Yanardağ'ın tutuklanmasına tehditler savurarak tepki gösterdi.