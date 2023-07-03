Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.07.2023 11:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.07.2023 12:16
    ABONE OL

    İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı! Takoz muhalefet şaşkın

    CHP'nin "iktidara gelirsek kapatacağız" dediği, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla yolcu sayısında rekor kırdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Havada tüm zamanların rekoru kırıldı

    CHP'nin "iktidara gelirsek kapatacağız" dediği İstanbul Havalimanı Türk sivil havacılık tarihinde günlük yolcu sayısında tüm zamanların rekorunu kırdı.

    İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında 1642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti.

    Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, "günlük yolcu sayısı rekorunu" kırmayı başardı.

    HAVALİMANININ OTOPARKI DOLDU TAŞTI

    Kurban Bayramı tatili boyunca açık ve kapalı 40 bin araç kapasiteli İstanbul Havalimanı otoparkı da yoğunluktan etkilendi. 10 bin araç kapasiteli katlı otopark dolup taşarken, açık otopark kısmında, araç kiralama ve vale hizmeti veren katlarda da yoğunluk yaşandı.

    İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da günlük 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcu ile yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

    ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE AVRUPA'NIN GÜNLÜK UÇUŞ REKORU KIRILMIŞTI
    Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre; Eylül 2019'da, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam bin 624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı.

    11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Gözler kritik Kabine’de! İşte toplantının gündemi
        Haberler Güncel İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı! Takoz muhalefet şaşkın
            loading
            SON DAKİKA