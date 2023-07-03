İstanbul Havalimanı tüm zamanların rekorunu kırdı! Takoz muhalefet şaşkın

İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan'da günlük 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcu ile yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE AVRUPA'NIN GÜNLÜK UÇUŞ REKORU KIRILMIŞTI

Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre; Eylül 2019'da, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam bin 624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı.

11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı.