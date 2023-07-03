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    • 03.07.2023 21:53
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    • 03.07.2023 21:53
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    Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti

    28 Mayıs'taki hezimet sonrası 'değişim' isteyip CHP koltuğuna göz diken Ekrem İmamoğlu'nun güdümündeki medya Kemal Kılıçdaroğlu'na yerden yere vuran yayınlara başladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı. Bay Bay Kemal de Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle hedef aldı. Yaşanan bu gelişmelerin gölgesinde topa CHP Genel Merkezi girdi. Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımlandı. Üstelik hem Sözcü TV'nin hem de Halk TV'nin fondaşlığı da tescillendi... CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Parayı Cumhuriyet Halk Partisi’nden alıyorlar" dedi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    CHP, Sözcü TV ve Halk TV’yi ’hain’ ilan etti

    Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'değişim' sancısı tuttu. 6 Ok gergin ve tansiyon derecesi yüksek günlerden geçiyor.

    Seçim mağlubiyeti sonrası Ekrem İmamoğlu ve bazı 'değişim' isteyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.

    İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
    Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren Ekrem İmamoğlu ise "Ben yılmam, yıldırırım! Mutlaka değişim" sözleriyle açık açık meydan okudu. CHP koltuğuna talip olduğunu dile getirdi.


    "BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ"
    "Önceliğim İstanbul" vurgusu yapan Bay Bay Kemal, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunup "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.

    Bir başka açıklamasında "Geminin kaptanı benim" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir" sözleriyle koltuğu bırakmayacağını ilan etti.

    "DENGİM DEĞİLSİN EKREM" MESAJI
    Kurultay vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" dedi, önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurgulayarak İmamoğlu'na 'dengim değilsin Ekrem' mesajı verdi.



    KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREMCİ MEDYAYA: "SATILIK KALEMLER..."
    Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.

    CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.


        KILIÇDAROĞLU'NUN MADARA ETME, İMAMOĞLU'NA ALAN AÇMA YAYINI
        28 Mayıs'taki hezimet sonrası Halk TV ve Sözcü TV Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarla 'değişim' ateşini harladı. Durum öyle bir boyut kazandı ki SÖZCÜ TV, Kılıçdaroğlu'nu madara edip istifa sürecini hızlandırma yayını bile planladı.

        Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu yayında Uğur Dündar, "Neden istifa etmediniz? Cami avlusuna terk edilmiş çocuk gibi yalnız kaldık" diye çıkıştı, Kılıçdaroğlu'na 'erdem' ayarı verip İmamoğlu'nu işaret etti.

        İsmail Saymaz da Kılıçdaroğlu'nu 'hesap uzmanlığı'ndan vurup Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimlerini öne attı. Kılıçdaroğlu'nu ters köşe yapmak için elinden geleni ardına koymadı.

        Dündar ve Saymaz'dan sonra topa giren İpek Özbey de Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu kartını açtı.



        CHP'DEN EKREMCİ SÖZCÜ TV NE HALK TV'YE 'İHANET ÇETESİ' YAKIŞTIRMASI
        Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken CHP Genel Merkezi, Ekrem İmamoğlu yanlısı yayınlarıyla ön plana çıkan Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımladı.

        CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, Köyceğiz'de yaptığı konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek "Halk TV, Sözcü TV ihanet çetesi arkadaşlar" ifadelerini kullandı.



        FONDAŞLIKLARI TESCİLLENDİ: "PARAYI CHP'DEN ALIYORLAR"
        Hem Halk TV hem de Sözcü TV'nin 'fondaş' olduğunu itiraf eden Erol, "Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanını milletvekillerimize, büyükşehir belediye başkanlarımıza kışkırtarak parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" şeklinde konuştu.
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