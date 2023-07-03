Kılıçdaroğlu 'satılık kalemler' demişti... CHP "parayı bizden alıyorlar" deyip Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'yi 'hain' ilan etti

Cumhuriyet Halk Partisi'ni 'değişim' sancısı tuttu. 6 Ok gergin ve tansiyon derecesi yüksek günlerden geçiyor.
Seçim mağlubiyeti sonrası Ekrem İmamoğlu ve bazı 'değişim' isteyenler Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı bayrak açtı. Bu durum karşısında tüm MYK'nın istifasını alan Kılıçdaroğlu, parti örgütü ve örgüt yönetimlerini kendine bağlayarak koltuğunu sağlama aldı. CHP lideri 14. katı da darmadağın ederek 80'e yakın danışmanına çizik attı.
İMAMOĞLU AÇIK AÇIK MEYDAN OKUDU
Aday belirleme sürecinde Kemal Kılıçdaroğlu ile çekişmeli bir yarışa giren Ekrem İmamoğlu ise "Ben yılmam, yıldırırım! Mutlaka değişim" sözleriyle açık açık meydan okudu. CHP koltuğuna talip olduğunu dile getirdi.
"BİR KİŞİNİN İRADESİYLE DEĞİŞİM OLMAZ"
"Önceliğim İstanbul" vurgusu yapan Bay Bay Kemal, "Genel Başkanlık şirket yönetmeye benzemez" diyerek İmamoğlu'na çok net bir göndermede bulunup "Bir kişinin iradesiyle değişim olmaz" dedi.
Bir başka açıklamasında "Geminin kaptanı benim" mesajı veren Bay Bay Kemal, "Kimi değişimler kurumları eskisinden daha geriye düşürebilir" sözleriyle koltuğu bırakmayacağını ilan etti.
"DENGİM DEĞİLSİN EKREM" MESAJI
Kurultay vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "CHP hiç kimseye altın tabak içinde Genel Başkanlığı sunmaz" dedi, önemli olanın yaş değil birikim olduğunu vurgulayarak İmamoğlu'na 'dengim değilsin Ekrem' mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU'NDAN EKREMCİ MEDYAYA: "SATILIK KALEMLER..."
Öte yandan İmamoğlu güdümündeki medya Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vuran yayınlara başladı. Bu durum üzerine Kılıçdaroğlu, Ekremci medyayı 'kalemini satanlar' sözleriyle sert tepki gösterdi.
CHP lideri "Beklediğimizi alamadık. Yani kazanamadık. Arkasından elbet ki eleştiri gelecekti. Tamamını saygıyla karşılıyorum. Ama kalemi eline alıp da ön yargıyla hareket edenlerin gazeteciliğini sorgulamak da benim görevimdir. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Ama kalemini satan ve onurlu davranmayan bir anlamda kendisini yargıç yerine koyan gazetecinin gazeteciliğini sorgulama da benim görevimdir." ifadelerini kullandı.