Sabah'a konuşan Hulki Cevizoğlu şunları söyledi;

KİTAP YAZIYOR GİBİYİM

"Hep vekilleri programlarımda ağırlamıştım. TBMM'ye gazeteci ve akademisyen kimliğimle geliyordum. Cevap veren taraf olarak ilk kez Meclis'teyim. 'Durmak yok yola devam' sloganını içselleştirerek hissediyorum.

Kendimi kitap yazıyormuşum gibi hissediyorum. Kitap yazarken araştırıp sabahlara kadar çalışıp yazarız ya, Meclis çalışmalarımız da bana kitap yazılırken yapılan hazırlıkları anımsatıyor.

"ATATÜRK DEDİKÇE CHP ZANNETTİLER"

'Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum.

O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim. Ben hep Atatürk ilkelerinden konuştum, onları savundum.