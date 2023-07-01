AK Parti İstanbul Milletvekili Araştırmacı-Gazeteci Hulki Cevizoğlu gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
HULKİ CEVİZOĞLU'NDAN CHP'YE ATATÜRK ELEŞTİRİSİ
CHP'nin Atatürk çizgisinden uzaklaştığına dikkat çeken Hulki Cevizoğlu, "'Atatürk'ün partisiyiz' diyorlar ama değiller. Olsa olsa kendilerini tanımlasak, 'İnönü'nün partisi' diyebiliriz." dedi.
AK Parti için "Ait olduğum yerdeyim" diyen Cevizoğlu, "Erdoğan halkı ile birlikte yürüyen bir lider. Yerli, milli ve vatansever olmanın en büyük özelliği Atatürk'te var, o da antiemperyalist olmak. Antiemperyalist çizgiyi Erdoğan'da da gördüm. Erdoğan eylemsel olarak Atatürkçü. Erdoğan da dur durak bilmeyen çalışma var." ifadelerini kullandı.
Sabah'a konuşan Hulki Cevizoğlu şunları söyledi;
KİTAP YAZIYOR GİBİYİM
"Hep vekilleri programlarımda ağırlamıştım. TBMM'ye gazeteci ve akademisyen kimliğimle geliyordum. Cevap veren taraf olarak ilk kez Meclis'teyim. 'Durmak yok yola devam' sloganını içselleştirerek hissediyorum.
Kendimi kitap yazıyormuşum gibi hissediyorum. Kitap yazarken araştırıp sabahlara kadar çalışıp yazarız ya, Meclis çalışmalarımız da bana kitap yazılırken yapılan hazırlıkları anımsatıyor.
"ATATÜRK DEDİKÇE CHP ZANNETTİLER"
'Sen başka bir mahalleden geliyorsun' diye kızanlar, 'Neden AK Parti'desin' diyenler oldu. Başka mahalleden geldiğim düşüncesine katılmıyorum.
O mahalleden bana, 'Sen daha çok CHP'lisin' diye bakanlar vardı ama öyle değil. Ben Atatürk dedikçe CHP diyorum zannetti CHP'liler. Ben hiç CHP demedim. Ben hep Atatürk ilkelerinden konuştum, onları savundum.