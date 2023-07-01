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    • 01.07.2023 16:42
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    İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 9 gözaltı

    İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi.

    İstanbul’da PKK’ya baskın!

    İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 13 şüphelinin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi.

    İstanbul'daki 10 ilçede 13 adrese düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda dijital materyaller ve farklı ebatlarda 72 fişek ele geçirildi.

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